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控ABC前製作人性侵 女員工：遭公司「不續約報復」

記者張聲肇／綜合報導

美國廣播公司(ABC)新聞部女員工克絲汀·克勞夫(Kirstyn Crawford)向公司投訴遭「早安美國」(Good Morning America)首席製作人考恩(Michael Corn)性侵，但卻聲稱遭公司以不再續約報復；她原來的三年任職合約變成「延聘六個月，且不加薪」。

克勞夫原任新聞部製作人，考恩是她的上司，她上月對公司提出申訴，稱2015年兩人同赴洛杉磯採訪時，考恩性侵她；她15日提出修訂版的申訴書，稱她的申訴行動遭到公司報復。

申訴書同時指出，約十年前，前ABC新聞部製作人吉兒·麥克廉(Jill McClain)也曾在和考恩共事時遭後者性侵；麥克廉於2013年離職，贊成克勞夫出面控告考恩。

考恩已於4月離職，他否認做錯事，說兩位女同事的指控皆屬虛構。

華爾街日報向ABC確認對克勞夫報復是否屬實，ABC發言人未予答覆。

克勞夫的訴狀說，ABC這十年來接到好幾件女性員工遭性侵的投訴案，卻不處理；ABC新聞部上月否認這個說法。

克勞夫2月正式向公司提訴，離三年契約期滿還有六個月，這個契約是擔任主播史蒂芬諾普洛斯(George Stephanopoulos)「早安美國」節目的製作人。

她說，ABC通常在契約期滿前幾個月，就會和員工重新洽談新約，卻在7月才和她談，離期滿僅剩幾周；她目前仍在新聞部工作，雙方沒有契約。

她表示，公司2017年就獲悉她遭考恩性侵一事，卻未調查；知情人士說，克勞夫和麥克廉都向ABC投訴後，ABC做了調查，把考恩「請走」。華爾街日報報導，今年6月，ABC和兩位女性受害人商議如何處理，但沒有結果。

性侵 美國 華爾街

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