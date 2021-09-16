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狼醫性侵案 拜爾絲國會作證 淚斥FBI、體操隊漠視惡行

記者胡玉立／綜合報導
美國女子體操運動員在國會參院司法委員會作證，指陳遭隊醫納瑟性侵。左起拜爾絲、瑪隆妮、雷斯曼及尼科爾斯。(美聯社)
美國女子體操運動員在國會參院司法委員會作證，指陳遭隊醫納瑟性侵。左起拜爾絲、瑪隆妮、雷斯曼及尼科爾斯。(美聯社)

包括美國體操天后拜爾絲(Simone Biles)在內的四位體操明星選手，15日在國會作證，痛陳聯邦調查局(FBI)及體操官員長期「漠視」奧運女子體操國家隊「狼醫」納瑟(Larry Nassar)對她們及其他數百位女性的性虐待行為。

現年24歲的拜爾絲在參院司法委員會聽證會上淚流滿面；自稱是性虐待倖存者的她表示，「我責怪納瑟，也責怪整個系統促成了他的施虐」，不只是FBI，「美國體操隊和美國奧運及殘奧委員會在得知我遭隊醫虐待前，早就知道這種事存在。」

美國女子體操金牌名將拜爾絲流淚述說隊醫納瑟對她性侵。(路透)
美國女子體操金牌名將拜爾絲流淚述說隊醫納瑟對她性侵。(路透)

「夠了！」拜爾絲和另外兩位同在2012年拿到奧運金牌的體操選手麥凱拉·瑪隆妮(McKayla Maroney)、艾莉‧雷斯曼(Aly Raisman)，以及第一位舉報納瑟性侵惡行的體操運動員瑪姬‧尼科爾斯(Maggie Nichols)，在談到納瑟罪行對她們造成的永久傷害時，均情緒激動。

拜爾絲是四屆奧運金牌得主和五屆世界冠軍，被認為是史上最偉大的體操運動員；她作證時強調，人們必須明白，「容許掠食者傷害兒童的後果，來得又急又嚴重。不能再這樣下去了！」

現年25歲的瑪隆妮在國會作證中說，她曾被納瑟性虐待多次；她描述說15歲那年的某個晚上，發現醫生竟壓在自己赤裸的身上，當時她曾以為自己當晚就會死；後來，她哭著在電話中向FBI陳述那段不堪回憶時，電話另一頭「一片死寂」。

美國女子體操運動全國冠軍霍華德(中)與其他女子體操名將在國會參院聽證前，向媒體控...
美國女子體操運動全國冠軍霍華德(中)與其他女子體操名將在國會參院聽證前，向媒體控訴體操隊及執法機構，當她們投訴遭性侵時，完全無動於衷。(Getty Images)

瑪隆妮表示，FBI延後調查此案「刻意忽視」她和其他體操運動員，「由於一直沒人和我們完全確認，讓我們所有人長期以來都在質疑發生在我們身上的事；這也導致我們必須花更長時間痊癒。」

雷斯曼則告訴參議員，自納瑟遭指控一事被報導六年來，她們仍在尋找答案，這種感覺讓她很憎惡；她說，她們都因為受虐而身心受創，「今天我不顧一切來到這裡，我最關切和希望的是，自己還有力量走出這裡。我認為，大家都不明白它對我們的影響有多大。」

「狼醫」納瑟2017年在密西根州對犯下聯邦兒童色情罪和性虐待指控表示認罪，遭法院重判175年，目前在監獄服刑；三年前聲請破產保護的美國體操協會甫於8月底向法院提議，願以4億2500萬元與數百位受害人和解。

這場聽證會是國會追究調查FBI多次延誤處理納瑟性虐待年輕體操運動員的其中一部分，司法部7月發布內部調查指稱，美國體操隊2015年首次向FBI印第安納波利斯辦公室報告納瑟涉及性虐待案，FBI並未以「最嚴肅態度」處理此案，導致此後至少另有40名女性聲稱遭納瑟性騷擾。

民主黨和共和黨參議員均對此案表示不恥，強調將繼續調查。參院司法委員會主席德賓(Richard Durbin，伊利諾州)指出，這是他聽過最令人感嘆和心碎的一次聽證會，「我們明白自己要把工作做好。」

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