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美英澳組抗中堡壘 挺澳洲打造核潛艦隊

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統15日在白宮與英國首相強生(右)及澳洲總理莫里森(左)，舉行視訊記者會，宣布三國成立新的國家安全聯盟。(Getty Images)
拜登總統15日在白宮與英國首相強生(右)及澳洲總理莫里森(左)，舉行視訊記者會，宣布三國成立新的國家安全聯盟。(Getty Images)

拜登總統、英國首相強生和澳洲總理莫里森15日共同宣布，為維持並強化印太地區和平穩定，成立三國新安全倡議AUKUS，允許三國之間進行更加深入的國防合作，並將支持澳洲打造核動力潛艦艦隊；這項新安全倡議被視為「劍指中國」，但美方稱不針對任何國家。

三位領導人透過視訊共同舉行記者會，發布的聯合聲明隻字未提中國；美國資深官員在電話簡報會上說，拜登日前與中國國家主席習近平通話時沒提此事，且這並非針對任一特定國家。

但美國有線電視新聞網(CNN)以「美英澳宣布對中國的新抵制措施」為標題，英國金融時報形容這是「抗中堡壘」。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇對此表示，各國不應建立針對或損害第三方利益的排他性聯盟，尤其應該擺脫冷戰思維和意識形態偏見。

華盛頓郵報報導，白宮在決定前聽取川普政府的副國家安全顧問博明(Matthew Pottinger)意見，博明支持這項決定，表示這可以強化集體嚇阻力量，讓該區域國家有信心捍衛主權，反對北京脅迫。

美國資深官員在電話簡報會表示，三國花18個月探索合作模式，美英技轉支持澳洲自製成立核動力潛艦艦隊，強調互操作性、通用性與互利；此外，還會在網路、人工智慧、量子科技與海下科技等新興科技上合作，並深化三方訊息與科技共享。

根據三國領導人聲明，這是深化印太地區的外交、安全與防務合作，迎接21世紀的挑戰；拜登表示，三國領導人都了解到，確保印太地區長期和平穩定的必要性。

中國今年4月亮相一艘新型彈道飛彈和潛艦「長征18號」，中國國家主席習近平登艦視察，官媒報導，這艘潛艦裝備射程超過1萬公里，不出「第一島鏈」即可覆蓋美國本土。

位於第一島鏈南方要津的澳洲，將在美國和英國技術支持下，建造核動力潛艦艦隊；紐約時報報導，一旦這項計畫實現，澳洲海軍的例行巡航範圍可擴及中國宣稱擁有專屬海域的南海，北至台灣。

美國資深官員表示，美國過去僅一次協助其他國家打造核動力潛艦，在70年前協助英國對抗舊蘇聯，這項技術極為敏感，這次合作是一次性的特例。

美國資深官員說，核動力潛艦將提升澳洲海軍軍力，將使澳洲潛艦可以擁有更長部署時間、更安靜且能力更強，維持並擴大針對整體印太地區的嚇阻力。

拜登表示，澳洲將打造的核動力潛艦為海軍常規武裝潛艦(攻擊型潛艦)，而非核武潛艦，美國政府預計花18個月進行諮詢作業，商討最佳的技轉方案，確保生產過程中完全遵守在「禁核擴散條約」下的所有承諾。

禁核擴散條約意在防止核武從美英法俄中這5國擴散出去，要求尚未擁核的簽署國放棄取得核武，換取5個擁核大國承諾致力於裁減核武，並保證尚未擁核的國家能取得和平用途的核能技術，澳洲就是簽署國之一。

莫里森(Scott Morrison)在線上記者會表示，澳洲將在南澳洲首府阿得雷德(Adelaide)打造核動力潛艦艦隊，「但我要說清楚，(澳洲)不尋求獲得核武或建立民用核能力」，仍繼續遵守核不擴散義務。

強生(Borris Johnson)表示，英國擁有這項技術數十年，這個計畫將成為全球最複雜、技術含量最高的計畫之一，三國正在為強化彼此友誼撰寫新篇章。

金融時報引述一名英國官員說法報導，和美國、英國、澳洲、紐西蘭和加拿的共享情報的「五眼聯盟」相較，AUKUS將專注在海事與國防科技。

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