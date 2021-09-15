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返台盼縮短隔離 僑委會為接種僑胞發聲

記者顏嘉瑩╱紐約報導
童振源表示，僑委會將持續與衛福部和指揮中心傳達僑胞建議心聲。(記者顏嘉瑩╱攝影)
童振源表示，僑委會將持續與衛福部和指揮中心傳達僑胞建議心聲。(記者顏嘉瑩╱攝影)

台灣規定已接種兩劑新冠疫苗並進行咽拭子採檢(PCR)陰性者，回台後仍須隔離14天，讓不少在美僑胞礙於規定返台不易；中華民國僑務委員會委員長童振源14日受訪時表示，台灣疫苗接種進度快速，預計在10月疫苗覆蓋率可達70%以上，僑委會將持續與中華民國衛生福利部和台灣中央流行疫情指揮中心傳達僑胞建議心聲。

童振源表示，「衛福部或指揮中心不在海外」，在疫情期間僑委會也持續在彙集僑胞資訊及需求，並與指揮中心開會，若防疫政策鬆綁，僑委會將會持續反應海外僑胞需求，將意見反饋回台灣。

目前台灣疫苗覆蓋率未達50%，童振源說，全球疫情仍嚴峻，加上Delta變種病毒傳染力快速，除了國內有效防範之外，邊界嚴管也同等重要，即使許多僑胞已經接種兩劑疫苗，但完成接種者可能會攜帶病毒，造成社區傳染，而即便僑胞提供登機前三天的PCR檢測陰性報告證明，病毒也有潛伏期，不得不防。

另外還有僑胞希望返台後能夠僅居家隔離，童振源表示，有鑑於今年6月從秘魯返台居家隔離的祖孫造成群聚及社區感染案例，指揮中心提升檢疫措施，要求所有入境者先入住防疫旅館， 嚴格防疫。

僑胞也關心兩年未返台後將被除籍，影響健保權益，童振源說，「其實除籍對僑胞有幫助」；他表示，在兩年未返台被除籍後，僑胞不需繳交健保費，而內政部日前也宣布，只要民眾出境未滿四年，而只要在四年後返台找到工作，即可立即加保；若沒找到工作，則會視個別情況考量，呼籲僑胞不用擔心。

對於其他防疫規定，童振源說，僑委會將透過全球38個僑胞服務數位平台，向僑胞提供最新的中央防疫政策內容，同時也會舉辦說明會，讓僑胞更了解動態發展，並透過僑務電子報、YouTube平台發布最新資訊。

童振源表示，衛福部與指揮中心做的這些決定一定要尊重，「畢竟他們才是專家，但我們可以做這些應有的資訊協助跟相關的輔助。」

台灣 疫苗 防疫

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