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世報專訪台僑務委員長 童振源：服務對象有2大底線

記者顏嘉瑩╱紐約報導
童振源14日參訪世界日報紐約社接受專訪時表示，僑委會服務對象需要「支持中華民國、認同自由民主台灣」。(記者顏嘉瑩/攝影)
童振源14日參訪世界日報紐約社接受專訪時表示，僑委會服務對象需要「支持中華民國、認同自由民主台灣」。(記者顏嘉瑩/攝影)

中華民國僑務委員會委員長童振源14日參訪世界日報紐約社，接受專訪時提到鞏固僑心問題，他表示，僑委會服務對象有兩大底線：「支持中華民國、認同自由民主台灣」，在擴大服務對象，產生更多互動資源後，才能落實僑委會「匯聚僑力、壯大台灣」的目標。

近年來有不少傳統僑團發生「換旗」風波，面臨僑民向心問題，童振源表示，此行訪美並未感受到僑界轉向問題，不過對於僑委會服務對象，他表示自己有兩個底線「支持中華民國」和「認同自由民主台灣」，「如果這兩點做不到，就不是我的服務對象。」

去年上任以來，以「創新工作」帶領僑委會，童振源提出四段僑務工作新模式，分別為注重與僑胞「面對面」的接觸；建置單一數位聯絡窗口、服務交流平台、彙編電子手冊、辦理視訊及直播等數位化方式；由僑委會擔任橋樑，將台灣與海外優勢對接；整合各界資源，建立「智能僑委會」。

童振源表示，想要鞏固僑心，最重要是「提供服務」，「沒有服務不管對岸怎麼做、台灣怎麼做，僑民的心都不會向台灣」；由於傳統僑務工作受到地理和人力限制，推動缺乏普及、深入、專業和適性的成效，童振源表示，自己上任一年多，幾乎「每天加班」，坦言「這裡面有很多工作可以做」，同時他也「做了很多調整」，希望匯聚更多資源、提供服務，拓展新的機會，如此才能「鞏固僑界、凝聚僑心」。

童振源提到，僑委會下一步是希望擴大與僑青的接觸交流，「否則不只是跟台灣的關係，整個僑界、僑社的經營都會出現斷層」；他說，僑青在當地長大，普遍知識水平高，且具國際化，但與台灣的語言、文化接觸不多，僑委會需要強化與年輕一代的連結，才能深化雙邊關係。

「我們不是被動，而要主動出擊」，童振源表示，「不論是僑胞想要與台灣合作、經商、交流，或是到台灣就業、觀光，我們都很歡迎」；他說，僑胞過去對中華民國貢獻很大，也希望在僑委會擴大資源、協助僑胞之後，僑胞也能進一步協助台灣發展，達到「凝聚僑胞能量、壯大台灣」的目標。

中華民國行政院僑務委員會委員長童振源14日在紐約接受世界日報訪問。(記者張宗智╱...
中華民國行政院僑務委員會委員長童振源14日在紐約接受世界日報訪問。(記者張宗智╱攝影)

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