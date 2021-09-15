面對主流社會 華語文中心開辦僑校 正簡字並列

童振源說，考量到主流社會需求，華語文學習中心將以「正簡並列、注音及拼音並列」的方式教中文。(記者顏嘉瑩/攝影)

由中華民國僑務委員會等，在歐美國 家力推的「台灣 華語文學習中心」，今年將在美國開辦18所，針對主流社會推動成人中文教育；在美國巡訪的中華民國僑務委員長童振源14日表示，考量到主流社會及未來需求，中文課將以「正簡並列、注音及拼音並列」的方式教學。

童振源此行訪美主要目的之一，為主持全美首批18間的「台灣華語文學習中心」開幕，他在當天拜訪紐約台灣會館時，表示這個中心與「孔子學院」不同，「學習語言更重要的是背後的文化、生活和價值，美國反對孔子學院，因為背後控制的是威權獨裁國家，台灣與美國共享自由民主價值」，他說：「這次出來，我感覺信心很大。」

在孔子學院退場後，美國主流社會對於學習中文的需求仍在，童振源說，空缺由台灣華語文學習中心遞補，對象為18歲以上的成人，童振源表示，考慮到美國人的需求，將會正體字、簡體字並列，以及注音、拼音並列的方式教學，「要二元化很難，不過因為未來有需求，我們的作業也彈性處理。」

2011年台灣曾在美國推出「台灣書院」，但最後卻「虎頭蛇尾」收場，在接受世界日報專訪，童振源提到，台灣書院由文化部設立，可能遭遇行政、政治問題，但此次的華語文學習中心是由僑委會、外交部、教育部 分工整合，並和美國政府合作推廣，「準備充足。」

目前全美共有361所僑校，童振源說，原本只是想選出五所試辦，但卻收到全球28所僑校申辦，最後擴大，在美國成立15所、歐洲三所，今年僑委會預算為台幣8000萬元(約290萬美元)，未來四年希望達到全球100所的目標，預算5億元台幣，並由一所大學對接一所僑校，提供輔助和資訊；這些開幕的中心，前三年由僑委會協助開辦，提供第一年2萬，第二、三年各1萬的補助。

童振源提到，此行訪美開辦華語文學習中心前，美國在台協會(AIT)也主動在網路上舉辦論壇協助宣傳，另外駐美國台北經濟文化代表處代表蕭美琴也對童振源表示，接獲許多美方各單位詢問，希望了解推動進度。

在全美361所僑校中，童振源說，僑委會盤點，最多將優先鼓勵協助開辦95所，而僑委會也會與外交部、教育部將合作提案十年計畫，以跨國、跨部會合作，長期推動華語文學習中心，未來也不排除有更大空間。