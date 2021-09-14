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又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

「加州打噴嚏 全美感冒」紐森成功罷免恐引發政治地震

編譯陳韻涵／綜合13日電
加州州長紐森若遭罷免，可能鼓舞支持反對強制新冠疫苗接種令等防疫限制的共和黨人，削弱加州作為進步派潮流先驅的聲譽，並危及民主黨在聯邦參院的控制權。(美聯社)
加州州長紐森若遭罷免，可能鼓舞支持反對強制新冠疫苗接種令等防疫限制的共和黨人，削弱加州作為進步派潮流先驅的聲譽，並危及民主黨在聯邦參院的控制權。(美聯社)

加州14日舉行民主黨籍州長紐森(Gavin Newsom)罷免案投票，這場歷史性投票將由加州2200萬名活躍的登記選民決定這位自由派州長的去留。

專家認為，即便民調顯示紐森具有優勢，且加州的登記民主黨選民比共和黨選民多500萬人，紐森依有可能失利。

若紐森遭罷免，可能鼓舞支持反對強制新冠疫苗接種令等防疫限制的共和黨人，削弱加州作為進步派潮流先驅的聲譽，並危及民主黨在聯邦參院的控制權。

今日美國報(USA Today)彙整此次加州罷免投票重點如下：

為何全國關注罷免案？

加州向來是趨勢領頭羊，洛杉磯加州大學(UCLA)盧斯金公共事務學院(Luskin School of Public Affairs)洛杉磯倡議(Los Angeles Initiative)主任洛斯拉夫斯基(Zev Yaroslavsky)說：「當加州打噴嚏，全美都會感冒。」

洛斯拉夫斯基曾任洛杉磯郡區議員，他形容加州若罷免紐森，將會在美國其他地區引發「政治地震」。

這場罷免投票中的共和黨候選人表示，推翻紐森將翻開加州歷史新頁，加州持續受到野火、乾旱侵擾，可負擔住宅問題與無家可歸者危機等問題日益嚴重。

發動罷免行動的顧問之一伊康納米(Randy Economy)說：「加州正深陷危機，不僅是天災，還有紐森等政治人物造成的人禍。」

誰想頂替紐森？

這場罷免選舉中，共有46名候選人，包括民調遙遙領先的保守派電台主持人艾德(Larry Elder)。

非裔的艾德多年來出現不少爭議言論，包括「非裔擴大種族主義的重要性」、「女性對於政治議題的熟悉程度比男性少」等；他向來反對任何州政府規範的基本工資，並表示企業必須能夠詢問女性是否計畫生育。

罷免投票如何運作？

加州罷免投票不同於其他州，選票上會問選民兩個問題：「是否想罷免州長紐森，是或否？」，以及「若贊成罷免的選民超過50%，誰該取代他？」

這場投票採多數決，因此有可能出現投票率未達50%依然當選的情況。

若依照46名候選人來計算，若紐森遭罷免，而贏家可能只要拿下20%票數就能贏得補選，成為新州長。

然而，上周多項民調顯示，紐森可能安然度過罷免投票危機。

加州州長罷免案14日將投票，圖為民眾13日在洛杉磯市林肯公園老人中心提前投票。(...
加州州長罷免案14日將投票，圖為民眾13日在洛杉磯市林肯公園老人中心提前投票。(Getty Images)

加州大學 紐森 投票

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