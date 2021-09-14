拜登訪美西視察野火 罷免投票前一天為紐森站台

加州州長罷免案14日將投票，州長紐森(左)信心滿滿，可望保住州長大位。圖為拜登總統（右）13日前往州府沙加緬度為他站台。(路透)

拜登 總統13日視察愛達荷州及加州，瞭解近期西部野火情勢，並重申3兆5000億元預算 案對應對氣候變遷、防災的必要性；拜登訪加州，也有為將在14日面臨罷免投票的州長紐森 (Gavin Newsom)站台的味道。

拜登13日的行程包括聽取各州官員報告，並親歷受到野火威脅的太浩湖(Lake Tahoe)周遭等；拜登表示，野火的發展情勢，讓外界不應再忽視氣候變遷、全球暖化造成的現實，極端氣候，像是野火「只管蔓延」，不會區分你是「紅或藍」。

拜登還說，野火發生的頻率增加、規模更大，今年燒毀的土地比新澤西州還要大，「我們都知道必須做些什麼」。

來源：NBC News

拜登藉此機會重申3.5兆預算案的必要性；拜登表示，預算案中的「重建」不僅止於災後，更是要提高社區應對氣候變遷災害的韌性。

雖然預算規模驚人，不過拜登表示，這些預算要10年以上才會支出完畢，這段期間預期美國經濟會持續成長，而且「每花一塊錢在應對災害的開支上，未來就能節省六塊錢的成本」。

日前颶風艾妲(Ida)橫掃路易斯安納、新澤西及紐約州後，拜登在勘災時也有類似的倡議。

拜登還與紐森一同聽取州政府官員有關野火的報告，紐森打趣說，由於野火不斷延燒、難以收拾，緊急應變中心現在簡直要成了他的辦公室；紐森還說，最近這一年半過得格外艱辛。在與拜登會面後，紐森將在隔日面臨罷免投票。

拜登不斷倡導預算案的原因，是因為其規模龐大，提高企業稅率且操之過急，讓民主黨內溫和派對是否支持感到猶疑，而當前國會的格局不允許民主黨人「跑票」。

另外，由於新冠疫情升溫及阿富汗撤軍亂局，讓拜登聲望重挫，而拜登並未否認此事，但是強調他的倡議依然得到民眾「廣泛支持」，還預期就預算案而言，共和黨能做的只是「攻訐他」，而非就當中的優缺點進行討論。