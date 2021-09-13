大法官布萊爾沒要退休：不想死在任內 也不想永遠留任

83歲的自由派大法官布萊爾回應外界要他退休的聲音時，坦言自己雖然還沒有要退休，但「不想死於任內、也不想永遠留任」。（美聯社）

高齡83歲的自由派大法官 布萊爾(Stephen Breyer)12日在媒體上談及自己未來的規畫，坦言雖然還沒有要退休 ，但「不想死於任內、也不想永遠留任」，並稱面對退休有「諸多考量」，包括民主黨的進步派不斷敦促他盡快退休，避免未來共和黨執政時提名 保守派法官作為他的繼任人選。

去年自由派大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)在任內病逝，時任總統川普提名保守派大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)繼任，讓最高法院形成六比三保守派優勢的局面；因此進步派聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)與聯邦參議員艾咪‧柯洛布查(Amy Klobuchar)近日都呼籲布萊爾退休，好讓目前掌握參院多數優勢的民主黨可以順利提名一位自由派大法官。

布萊爾12日接受福斯新聞(Fox News)節目主持人華勒斯(Chris Wallace)的專訪，過程中引用同樣在任內逝世的前保守派大法官史卡里亞(Antonin Scalia)為例，影射布萊爾應考量他退休時，指派他的繼任大法官總統政治立場為何，布萊爾說：「這點我明白，我有很多考量，非常、非常多。」

儘管釋出退休的念頭，布萊爾並沒有給予一個明確的時間，華勒斯再問：「你為何不退休呢？」布萊爾回答：「因為我必須取得平衡，我還不會退休。」

來源：NPR

不過當問到將大法官任期從終身制改為18年的看法時，布萊爾又說：「我認為可以這麼做，雖然任期還是很長，這是因為沒有人希望大法官做一段時間就開始找下個工作，但這確實能讓我的日子比較好過。」

布萊爾於1994年由時任總統柯林頓(Bill Clinton)提名，擔任最高法院大法官已長達27年。

此外，針對先前有關擴增大法官人數、直接增加自由派大法官的提議，布萊爾認為此舉破壞人民對法院的信任：「當一個黨這樣做，我想另一個黨就會複製同樣的行為；一旦改變遊戲規則，人們就會失去信任。」