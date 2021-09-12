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911恐攻後 重建未完成…世貿二號大樓「只蓋好底部」

記者顏伶如／綜合報導
世貿中心原址本來規畫建設兩棟摩天大樓、一座演藝中心以及教堂，但重建工作至今還未完工。(路透)
世貿中心原址本來規畫建設兩棟摩天大樓、一座演藝中心以及教堂，但重建工作至今還未完工。(路透)

911恐怖攻擊20年過後，世界貿易中心(World Trade Center)遺址重建工程，迄今仍未完成。根據規畫，重建項目包括兩棟摩天大樓，一座表演藝術中心以及一座教堂。

2001年9月11日發生的911恐怖攻擊，罹難人數近3000人，11日在世貿遺址舉行911事件20周年紀念活動。雖然工程持續進行中，但紀念儀式當天，與會來賓蒞臨活動現場時，未有抵達工地的感受。

911紀念廣場上的兩座倒映池(reflecting pools)已於2011年啟用，原名自由塔(Freedom Tower)的世貿中心一號大樓(One World Trade Center)以及911國家紀念博物館(National September 11 Memorial Museum)，都已於2014年開幕。

地下轉運站及購物中心在2016年開張，另外有三座取代在恐怖攻擊裡遭到毀壞的玻璃塔，如今都已開放。世貿遺址周圍仍可但到起重機及施工圍籬，尚未完成的工程包括：

世貿中心二號大樓

(2 World Trade Center)

原設計為80層樓高的這座大樓，目前只有底部蓋好。

雷諾德柏爾曼表演藝術中心

(Ronald O. Perelman Performing Arts Center)

工程延誤多年後，如今暫訂將於2023年開幕。

聖尼古拉斯希臘正教會教堂及全國聖壇

(St. Nicholas Greek Orthodox Church and National Shrine)

這座教堂將取代在911攻擊事件中唯一一座遭到摧毀的教堂。施工進度同樣也是延遲數年之久，目前工程進度則正加緊腳步，估計明年可以完工。由於施工成本不斷增加，由於包商繳款發生問題，工程在2017年底喊停。等到2020年8月復工時，工程總花費估計已達8500萬元。

世界貿易中心五號大樓

(5 Five World Trade Center)

將取代原本德意志銀行(Deutsche Bank)大樓的這座全新大樓，到目前為止仍未開工。原本大樓在世界貿易中心雙子星大樓倒塌時遭到損壞及污染，2007年至2011年間陸續拆除。2007年，拆除過程中發生大火，兩名消防隊員不幸罹難。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

911 復工 博物館

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