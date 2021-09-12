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驚爆點變觀光點 附近民眾：911博物館「拼回往日時光」

編譯洪毅／綜合11日電
世貿中心遺址作為九一一恐怖襲擊事件的驚爆點，如今已成觀光勝地，吸引很多遊客。(Getty Images)
世貿中心遺址作為九一一恐怖襲擊事件的驚爆點，如今已成觀光勝地，吸引很多遊客。(Getty Images)

位於世貿中心原址的「九一一國家紀念博物館」(National September 11 Memorial & Museum)，觀光客熙來攘往，不論是有心瞻仰還是匆匆一瞥，都只是個過客；但是對居住附近或是在博物館工作的人而言，此地不單讓人敬畏，也不斷地喚起他們已逝的韶光。

在紐約市警局供職25年的退休警官道荷帝(Mike Dougherty)表示，他的職業生涯從在世貿大樓擔任電工學徒開始，而現在能在這裡貢獻最後一段職業生涯是他的榮幸。

道荷帝表示，在巡邏博物館的時候，只要看到欄杆、銅盤等地有任何髒污，將其清洗掉；而且不論造訪此地的人有多麼輕挑，他都會不厭其煩地將九一一的故事傳達給更多人。

九一一事件者仍有大量遇難者失蹤，馬龍(James Maroon)並沒有忘記，對許多人而言，這裡不只是博物館，更是個墓地；每天，當兩座倒映池瀑布水流停止後，馬龍都會戴著頭燈到池內，仔細清理水底。

九一一事件時，馬龍在紐約商品期貨交易所工作，認識許多在世貿大樓喪生的經紀人；馬龍還指著銅盤上的一個名字說，當時他的女兒就快要出世，但是如今20歲的她卻從未見過父親；馬龍表示，他要讓遇難者相信，他們的家人在這裡被照顧得很好。

韓森(Kevin Hansen)在九一一事件的時候只有八歲，就讀小學，但是他依然記得，事件發生當天，學校所有的電話紛紛響起，家長們魚貫來校把子女接回家。

世貿中心遺址作為九一一恐怖襲擊事件的驚爆點，如今已成觀光勝地，紀念池吸引很多遊客...
世貿中心遺址作為九一一恐怖襲擊事件的驚爆點，如今已成觀光勝地，紀念池吸引很多遊客。(Getty Images)

現在，韓森會在博物館入夜後，清理刻有遇難者姓名的銅盤；韓森表示，這對他而言是非常重要的工作，是愛國感的抒發，還能讓所有人記得這一切，尤其是記得這個世界充滿邪惡，但是邪不勝正。

從1998年就一直住在附近的瓊．馬斯特羅保羅(Joan Mastropaolo)現在是博物館志工，已無數次向造訪此地的人闡述，這裡過往曾經是如此充滿活力，又如何在短短幾分鐘內化為烏有。

馬斯特羅保羅表示，九一一事件仿佛讓她的生活缺了一大塊，直到博物館興建，樹木一株又一株重回時，恍如失去的一塊正在慢慢拼湊回來的象徵。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

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