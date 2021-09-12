911引發疾病 數萬人罹癌 超越攻擊死亡數

CDC一份報告指出，越來越多人死於九一一事件引發的疾病，甚至超過最初的恐襲罹難者人數；圖為20年前從世貿中心逃生的Anne Marie，被診斷出九一一相關的癌症。(歐新社)

九一一 受害者賠償基金(Victim Compensation Fund，簡稱VCF)在九一一事件20周年前公布特別報告指出，比起恐怖攻擊事件當下死亡的人數，有更多人死於和此事件相關的疾病。

「九一一事件過後數十年，數萬名應變人員和倖存者因為暴露於有害環境而生病或死亡。」司法部長加蘭德(Merrick Garland)在報告中寫道：「在我們紀念九一一恐攻20周年之際，承認那場悲劇的持續影響是很重要的。」

九一一紀念館(9/11 Memorial & Museum)資料顯示，這起恐攻造成2977人罹難，另有19名劫機者死亡。

聯邦疾病防治中心 (CDC)的「世貿中心健康計畫」報告指出，截至今年6月，近8萬1500名應變人員和近3萬600名生還者申請此計畫，獲得與攻擊相關後遺症的免費醫療觀察與治療，50州居民皆能申請。

報告指出，慢性鼻竇炎是與攻擊相關的最常見疾病，已知2萬7250名應變人員和6200名生還者為此所苦，另有2萬4900名應變人員和近5200名生還者胃食道逆流，逾1萬4400名應變人員和9300名生還者罹患各類癌症 。

其他受害者因九一一事件而出現的症狀還有氣喘、睡眠呼吸中止症、慢性呼吸系統疾病、慢性阻塞性肺疾病，以及精神疾病等。

1.25萬人 罹創傷後壓力症候群

超過1萬2500人受到創傷後壓力症候群(PTSD)所苦，近3500人產生焦慮，約3400人經歷重度憂鬱疾患。

報告指出，獲得賠償的48%受害者罹患癌症，其中20%的人除了罹癌外還有其他疾病。

前紐約市警察Charlie Sullivan，曾參加九一一事件後的救援工作，已被診斷出罹患九一一相關的癌症。(歐新社)

根據「永不忘記英雄」法案(Never Forget the Heroes Act)，VCF賠償九一一事件的倖存者、罹難者家屬、應變人員、清除後續殘骸的工作人員，以及恐攻當天暴露於遇襲環境中的所有人。

報告指出，申請補償通過的比率為79%，VCF基金已賠償逾4萬人、發放逾89億元；2021財政年度，生還者申請案件接近4700件，應變人員申請者則逾3650件。

VCF副事務長史黛芬妮‧藍薩姆(Stefanie Langsam)說：「對許多人而言，精神痛苦與生理疾病一樣難受，這些現在已成長為青壯年的受害者，從來不了解無病痛的人生；我們無法改變他們所處的情況，但我們盡可能地幫助他們度過難關。」