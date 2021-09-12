57%美國人 仍認為生活被911恐攻影響

新民調結果顯示即使過了20年，仍有超過一半的人認為九一一恐怖攻擊事件在一定程度上改變了他們的生活。圖為民眾悼念九一一恐攻。（Getty Images）

有線電視新聞網(CNN)委託獨立機構SSRS針對911 恐怖攻擊事件對美國 人的影響製作一項最新民調 ，結果顯示即使過了20年，仍有超過一半的人認為此事在一定程度上改變了他們的生活。

該民調指出，57%的美國人認為他們的生活受到911事件的影響，而這項比率幾乎多年來維持不變；68%的人則認為此事影響了美國人民的權利和自由，但近十年內這項比率持續下降。

據美聯社和公共事務研究中心(AP-NORC)於2011年的調查，認為911事件影響個人權利及自由的人高達86%。

2006年、也就是911事件後的五年，美聯社與艾普索斯(Ipsos)民調公司的調查發現，認為此事對他們的生活有或沒有影響的人各占50%；但AP-NORC在2011年的民調則指57%的人認為他們的生活受到影響，兩年後提升至63%。

雖然大多人都認同911事件至今對人民生活具有某種程度的影響，而且跨越了政治與人口結構，不過對各個群體之間的影響程度仍存在差異性。

根據CNN的一項最新民調，超過一半的美國人認為，九一一恐怖攻擊事件雖然已過了20年，但仍對他們的生活產生改變；圖為民眾走過紐約世貿中心一帶街區。(Getty Images)

以相對年長的人來說，也就是2001年時年紀為45歲及以上的人，認為911事件對他們的生活造成巨大影響的比率最低，僅13％；至於當年還只是兒童、青少年、或甚至未出世的人，則有24%的人認為此事對他們的生活影響甚大。

20%認為 仍有巨大影響

整體來說，約20%的人認為911事件至今對他們的生活有巨大的影響，37%認為有某種程度上的影響。

至於此事對個人權利和自由的影響，在人口結構分布上持續呈現分歧，認同這點的共和黨人比民主黨人的占比更高，為72%比上64%。

如今有51%的人表示已經很少、或幾乎不再去想當年9月11日發生的事；該比率在911事件十周年時僅35%，不過這與年紀也有關係。

事發當年還是大學生(22歲或以上)的人當中，有55%表示他們一個月之內會想到911幾次、有時甚至更頻繁；反之，當年年紀還不到大學的人，只有40%的人這麼想。