我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

強制乘客打疫苗？白宮：搭國內航空擬需接種證明

57%美國人 仍認為生活被911恐攻影響

編譯林梅婕／綜合11日電
新民調結果顯示即使過了20年，仍有超過一半的人認為九一一恐怖攻擊事件在一定程度上改變了他們的生活。圖為民眾悼念九一一恐攻。（Getty Images）
新民調結果顯示即使過了20年，仍有超過一半的人認為九一一恐怖攻擊事件在一定程度上改變了他們的生活。圖為民眾悼念九一一恐攻。（Getty Images）

有線電視新聞網(CNN)委託獨立機構SSRS針對911恐怖攻擊事件對美國人的影響製作一項最新民調，結果顯示即使過了20年，仍有超過一半的人認為此事在一定程度上改變了他們的生活。

該民調指出，57%的美國人認為他們的生活受到911事件的影響，而這項比率幾乎多年來維持不變；68%的人則認為此事影響了美國人民的權利和自由，但近十年內這項比率持續下降。

據美聯社和公共事務研究中心(AP-NORC)於2011年的調查，認為911事件影響個人權利及自由的人高達86%。

2006年、也就是911事件後的五年，美聯社與艾普索斯(Ipsos)民調公司的調查發現，認為此事對他們的生活有或沒有影響的人各占50%；但AP-NORC在2011年的民調則指57%的人認為他們的生活受到影響，兩年後提升至63%。

雖然大多人都認同911事件至今對人民生活具有某種程度的影響，而且跨越了政治與人口結構，不過對各個群體之間的影響程度仍存在差異性。

根據CNN的一項最新民調，超過一半的美國人認為，九一一恐怖攻擊事件雖然已過了20...
根據CNN的一項最新民調，超過一半的美國人認為，九一一恐怖攻擊事件雖然已過了20年，但仍對他們的生活產生改變；圖為民眾走過紐約世貿中心一帶街區。(Getty Images)

以相對年長的人來說，也就是2001年時年紀為45歲及以上的人，認為911事件對他們的生活造成巨大影響的比率最低，僅13％；至於當年還只是兒童、青少年、或甚至未出世的人，則有24%的人認為此事對他們的生活影響甚大。

20%認為 仍有巨大影響

整體來說，約20%的人認為911事件至今對他們的生活有巨大的影響，37%認為有某種程度上的影響。

至於此事對個人權利和自由的影響，在人口結構分布上持續呈現分歧，認同這點的共和黨人比民主黨人的占比更高，為72%比上64%。

如今有51%的人表示已經很少、或幾乎不再去想當年9月11日發生的事；該比率在911事件十周年時僅35%，不過這與年紀也有關係。

事發當年還是大學生(22歲或以上)的人當中，有55%表示他們一個月之內會想到911幾次、有時甚至更頻繁；反之，當年年紀還不到大學的人，只有40%的人這麼想。

911 民調 美國

上一則

向「我認識的美國」致敬 布希紀念911感人演說

下一則

911恐襲20周年 3總統雙子塔遺址前悼遇難者 拜登默哀拭淚

延伸閱讀

911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責
回顧911 「主播3傑」坐鎮 帶領美國人見證歷史

回顧911 「主播3傑」坐鎮 帶領美國人見證歷史
911恐攻20周年 小布希示警本土恐怖主義新威脅

911恐攻20周年 小布希示警本土恐怖主義新威脅
911事件曾一致向外 如今美國不像20年前自信樂觀

911事件曾一致向外 如今美國不像20年前自信樂觀

熱門新聞

國稅局出現「數學」烏龍，錯算錯發1100萬張追稅函，其中很多是收到政府疫情補助金支票的納稅人。(美聯社)

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

2021-09-05 06:19
國會眾院逾百名民主黨議員提案，要將聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)的參加年齡降至60歲。(本報資料照片)

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

2021-09-04 19:11
美國海軍第七艦隊勃克級驅逐艦班福德號（USS Benfold）。（取自第七艦隊臉書）

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

2021-09-08 16:40
駐美國台北經濟文化代表處。本報資料照片

台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

2021-09-10 18:21
20年前世貿大廈遭恐襲的一刻，在大廈工作的人是撤是留，只能在瞬間做成決定，卻成了陰陽兩隔的關鍵。圖為大樓倒塌時人們驚慌逃命的情景。（美聯社）

911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

2021-09-10 10:19

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

2021-09-11 18:40

超人氣

更多 >
42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活

42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活
911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持

911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持
付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了

付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了
美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人
靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市