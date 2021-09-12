57%美國人 仍認為生活被911恐攻影響
有線電視新聞網(CNN)委託獨立機構SSRS針對911恐怖攻擊事件對美國人的影響製作一項最新民調，結果顯示即使過了20年，仍有超過一半的人認為此事在一定程度上改變了他們的生活。
該民調指出，57%的美國人認為他們的生活受到911事件的影響，而這項比率幾乎多年來維持不變；68%的人則認為此事影響了美國人民的權利和自由，但近十年內這項比率持續下降。
據美聯社和公共事務研究中心(AP-NORC)於2011年的調查，認為911事件影響個人權利及自由的人高達86%。
2006年、也就是911事件後的五年，美聯社與艾普索斯(Ipsos)民調公司的調查發現，認為此事對他們的生活有或沒有影響的人各占50%；但AP-NORC在2011年的民調則指57%的人認為他們的生活受到影響，兩年後提升至63%。
雖然大多人都認同911事件至今對人民生活具有某種程度的影響，而且跨越了政治與人口結構，不過對各個群體之間的影響程度仍存在差異性。
以相對年長的人來說，也就是2001年時年紀為45歲及以上的人，認為911事件對他們的生活造成巨大影響的比率最低，僅13％；至於當年還只是兒童、青少年、或甚至未出世的人，則有24%的人認為此事對他們的生活影響甚大。
20%認為 仍有巨大影響
整體來說，約20%的人認為911事件至今對他們的生活有巨大的影響，37%認為有某種程度上的影響。
至於此事對個人權利和自由的影響，在人口結構分布上持續呈現分歧，認同這點的共和黨人比民主黨人的占比更高，為72%比上64%。
如今有51%的人表示已經很少、或幾乎不再去想當年9月11日發生的事；該比率在911事件十周年時僅35%，不過這與年紀也有關係。
事發當年還是大學生(22歲或以上)的人當中，有55%表示他們一個月之內會想到911幾次、有時甚至更頻繁；反之，當年年紀還不到大學的人，只有40%的人這麼想。
上一則
向「我認識的美國」致敬 布希紀念911感人演說
下一則
FB留言