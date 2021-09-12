美911前還在砍國防預算 911後國安產業蓬勃發展

國防部五角大廈。(Getty Images)

2001年9月11日發生九一一 恐怖攻擊事件之後，美國 聯邦政府以有史以來最大規模之一的預算 手筆投入維安產業，讓整個私人企業從此出現轉變，華府都會區變得與以往不一樣，美國民眾與政府之間的關係也出現變化。

國防部與九一一事件之後成立國土安全部的預算都獲得大幅增加，當時美國捲入兩場戰爭，美國除了在全球各地建立打擊恐怖分子的各種運作系統，對內也不忘鞏固安全維護，預防下一波攻擊發生。

2001年時的美國是國際社會唯一強權，九一一事件發生之前的近十年裡，美國一直削減軍事預算，國防支出占國內生產毛額(GDP)的比例與越戰尖峰時期相比，大約只剩三分之一，與前總統雷根執政期間相比則不到一半。當時的美國決策者認為，繁榮將在冷戰結束後到來，軍事預算將改做社會福利之用，也能推出減稅。

「全國國防產業協會」(National Defense Industrial Association)主席兼執行長、美國空軍作戰司令部上將卡萊爾(Hawk Carlisle)對華爾街日報表示，九一一恐怖攻擊讓情勢突然改變，美軍從原本以防堵蘇聯的核心目標，驟然面臨不一樣的新挑戰：不計一切代價對抗恐怖主義。

九一一恐怖攻擊發生後的十年裡，美國國防支出絕對值增加超過一倍，總金額來到7000億元，約占美國政府總支出的20%。2011年，軍事支出占聯邦政府預算約19.6%，到了2020年則降至11%。

由於九一一事件之後國防預算大量增加，使得整個維安產業因此改變。卡萊爾便說，經費的湧入讓維安產業得以做出傑出的創新及技術，可以做為反恐任務之用，或者可以在中東環境底下使用。

「峰火互動系統」(Beacon Interactive Systems)原本是麻州一家小型軟體公司，為IBM等廠商提供服務，九一一恐怖攻擊事件後則轉型成為幫美國海軍與空軍研發特別軟體的軍事包商。執行長麥基(ML Mackey)指出：「九一一事件讓我們回過頭來，發現國防產業的市場。」如今「峰火互動系統」在維吉尼亞州設有辦公室，以便與國防部就近接洽，公司員工規模則是轉型之前的一倍。

聯邦預算資助的華府智庫「蘭德公司」(Rand Corp)，1960年代成立了研究電腦程式語言產品的資訊科技公司CACI International。九一一事件發生前，CACI International是一家規模中等的政府包商，2000年獲得聯邦政府合約總計金額約2億3000元，但今天則已發展成規模60億元的企業，是政府主要合作包商之一，承包總金額達30億元，為國防部及情報單位提供資訊科技、工程、網路及監測設施等服務。