桶裝水當炸彈…紐時：美無人機反恐炸錯人 10平民喪生

美軍8月底在喀布爾進行的無人機攻擊，可能是誤炸。圖為阿富汗民眾圍觀被炸毀的汽車。(Getty Images)

美軍8月29日以無人機發射飛彈擊毀一輛被認為載有伊斯蘭國(ISIS)炸彈的車輛，稱它對戍守阿富汗機場 部隊造成立即威脅，故為正義舉動；但紐約時報 研究事件影片並採訪車輛駕駛的同事及親人，認為美軍可能錯殺，該車上並未載有炸彈，十名阿國百姓冤死現場，其中包括七名兒童。

紐約時報調查事項包括遭擊毀車輛上是否載有炸彈、駕駛與伊斯蘭國有無關係，以及飛彈擊毀車輛後是否發生第二次爆炸。

美軍官員表示，不曉得該車輛駕駛的身分，但觀察他當天的活動，認為他很可疑，可能先去伊斯蘭國的藏匿處，然後在某個時間點把美軍認為是炸彈的東西安裝到車子上。

但紐時記者已查出駕駛人叫阿瑪迪(Zemari Ahmadi)，長期為美國人道救援團體工作；證據顯示，他當天的確載著同事往返工作沒錯；但分析視頻發現，阿瑪迪與一位同事搬進他小卡車的是幾桶水，打算載回家給家人使用。

軍方表示，無人機發射飛彈可能誤殺三名平民；但紐時在當地採訪指出，死者有十人，包括七名小孩，他們身處人口密集的住宅區。

亡年43歲的阿瑪迪自2006年便替設在加州的「國際營養及教育」(Nutrition and Education International, NEI)救濟團體擔任電氣技師；被飛彈炸死當天，他老闆早上約8點45分從辦公室打電話，叫他由家中出發，來拿一部筆記型電腦。

阿瑪迪的親屬表示，當天早晨約9點，阿瑪迪駕駛NEI團體的1996年份白色豐田 Corolla轎車由家裡出發；他家距喀布爾機場僅幾公里。

軍方表示，大約此時他們發現標的物白色轎車離開一棟美方認定為伊斯蘭國藏匿處的建築物，地點在機場西北方約5公里。

紐時指出，阿瑪迪駕駛過程停了三次，先接兩名乘客還有去拿筆電，再去上班；最後停車地點便是NEI當地辦事處主任的家，地點離伊斯蘭國由豐田Corolla轎車持土製發射器，偷偷由車內向機場發射火箭很接近，而車款與阿瑪迪所駕車輛相似。

阿瑪迪上班之後，載同事去神學士據守的警察局申請許可，再到鄰近公園發食物給難民，下午2點左右回到辧公室；由辦公室監視鏡頭所拍視頻指出，半小時之後阿瑪迪由辦公室出來，拿著自來水水管，在警衛幫忙下裝滿幾個塑膠桶。

大約下午3時38分，阿瑪迪載三名乘客想回家；約在同時，一直追蹤阿瑪迪的美軍無人機認為他及另三人把沉重行李搬到車上；大約下午4時50分，阿瑪迪倒車停到自家院子，據說他跟自家兄弟的幾名小孩出來迎接他，但無人機的戰術指揮官看不到，而下令發射地獄火(Hellfire)飛彈，一聲巨響後，十人死亡，只留下焦黑、破碎屍身。