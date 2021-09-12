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911滿20周年當天 神學士在阿富汗總統府升旗

編譯盧炯燊／綜合11日電
神學士政府已經開始運作，圖為前美國大使館建築外牆漆上神學士旗幟。(美聯社)
神學士政府已經開始運作，圖為前美國大使館建築外牆漆上神學士旗幟。(美聯社)

美國及世界多個國家在紀念九一一襲擊事件20周年的同時，阿富汗神學士在首都喀布爾總統府升起了他們的旗幟，象徵新政權開始運作，但卻是極具諷刺的對比。

這面印有古蔅經經文的旗幟是由臨時政府總理艾昆德(Mullah Hasan Akhund)在一個低調的儀式上升起；神學士文化委員會及多媒體負責人穆塔奇(Ahmadullah Muttaqi)表示，這標誌著新政府的工作正式開始。

2001年9月11日，美國經歷可怕襲擊的那一天，神學士正以強硬的手法統治阿富汗，包括禁止電視機，有關消息是在首都喀布爾的電台廣播中傳出。之後，美國為首的聯軍僅用兩個月時間，將神學士逐出喀布爾。

20年後，神學士重返喀布爾，而美國在一片混亂下離開阿富汗，結束總統拜登稱之為「永遠的戰爭」。

神學士臨時政府全為男性，讓國際社會感到失望，因為他們希望神學士能夠兌現早先的承諾，有一個包容性政府。不過20年前後，也可看到有些事情發生了變化。

這一次，攜帶槍枝的戰士不會開著皮卡車在城市街道上亂跑，他們現在穿梭於混亂、擁堵的城市交通裡。1990年代禁止理髮店，現在神學士戰士可以剪最新的髮型，即使按照宗教信仰鬍鬚保持不變。

不過神學士依然對婦女採取嚴厲的限制，甚至使用暴力來阻止要求平等權利的抗議，當然這引起一些人的不滿；例如希望成為跆拳道選手的哈米迪(Marzia Hamidi)是爭取婦女權利的一員，她說神學士的回來，粉碎了她的夢想。

但她對美國的撤退並不感到驚訝，「因為他們為了自己的利益而來，也為了自己的利益而去。」

在星期六的新政府成立儀式上，神學士在喀布爾大學教育中心組織了一場自己的婦女巡遊，數十人從頭到腳隱藏在層層黑色面紗後面，她們舉著寫有「離開的婦女不代表我們」、「我們不想男女同校」等標語。

自稱是公民社會活動家的扎基里(Atta Zakiri)說，美國在九一一之後攻占阿富汗是錯誤的，只是製造一代又一代的神學士戰士，現在又回到20年前的起點。

神學士 美國 喀布爾

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