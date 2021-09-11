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回顧911 「主播3傑」坐鎮 帶領美國人見證歷史

記者胡玉立／綜合報導
九一一發生當天，美國三大電視網全天直播，圖左為CBS新聞主播拉瑟、中為ABC新聞主播詹寧斯、右為NBC新聞主播布洛考。(美聯社)
九一一發生當天，美國三大電視網全天直播，圖左為CBS新聞主播拉瑟、中為ABC新聞主播詹寧斯、右為NBC新聞主播布洛考。(美聯社)

2001年9月11日，在社群媒體和網路新聞尚未興起之前，恐怖分子在美國殺害近3000人的重大新聞故事，在電視上開展，人們奔相走告、打開電視觀看的同時，不寒而慄，也聞到煙硝味；當時全國數以百萬計家庭，主要是在三位電視新聞主播的帶領下，走過這一天。

這難以想像的工作，是由國家廣播公司(NBC)新聞主播布洛考(Tom Brokaw)、美國廣播公司(ABC)新聞主播詹寧斯(Peter Jennings)和哥倫比亞廣播公司(CBS)主播拉瑟(Dan Rather)完成。

「他們是美國在九一一事件中最接近全國領袖角色的人物，」九一一恐攻事件口述歷史「天空中唯一的飛機」(The Only Plane in the Sky)一書作者格拉夫(Garrett Graff)指出，「在那一天，他們是全國的道德權威，扮演極具歷史意義的角色，當時政治領導層基本上都保持沉默，他們等於是為這個國家提供諮詢，度過這場悲劇。」

九一一之後這20年，新聞媒體發生了變化，一些專家認為，同樣的故事如果在今天爆發，會有更強烈的混亂和可怕感受；但20年前，美國面臨人類最壞一面的那一天，有這三位電視新聞之王頂著。

布洛考、詹寧斯和拉瑟三人，那時各自都在其新聞台有約20年的晚間新聞播報經驗，而且也都有過豐富的報導經驗；布洛考和拉瑟在水門事件發生期間人在白宮，詹寧斯主要擔任外派記者。

他們並不是九一一當天僅有的主播，但ABC、CBS和NBC是美國大部分地區新聞首選；此外，當時的電視新聞環境與今天很大不同處在於，以前有大新聞發生時，大家很清楚由誰負責播報。

布洛考在今年夏天回憶道： 「我們三個人所以出名，是因為我們曾帶領大家經歷過其他災難和重大事件，人盡皆知。」

總統缺席時刻 他們傳遞關鍵訊息

「這個國家需要某種穩固的力量，」當時的ABC新聞總裁威斯汀(David Westin) 表示：「現況如何？這是怎麼回事？會有多糟？它需要一些概念；有些事情我們知道有些不知道，只能這樣一步步前進。」

在野火、颶風、疫情或其他災難等第一跡象出現時，通常是政客上廣播電視安定人心的時候；但九一一當天大部分時間，政府領導人都不見蹤影，直到攻擊結束才露面，布希總統當天直到下午以前，一直坐在空軍一號專機上，連電視訊號都很難捕捉到。總統的缺席凸顯出電視主播的重要性。

而那一天，每一位主播都展現出獨特實力。

布洛考在九一一當天很快定調表示，「我們正在見證歷史，而不僅僅是新聞。」他指稱這是對美國領土的最大攻擊，並表示曼哈頓的面貌已永遠改變，日常生活將不再相同；他告訴觀眾：「這是對美國宣戰。」

回首往事，布洛考表示，「在我的職業生涯中，一直在思考『此時的大局為何？』那天的我，尤其如此。」

「我們都是人，」布洛考也說，「我們記者一生都在努力將事情前思後想，以增加觀眾理解；但我們也必須悲天憫人，並幫助觀眾了解自己所看到的事。」

那天晚上，在十幾個小時的現場直播後，布洛考回到空蕩蕩的公寓，他的妻子和家人都出城了；他為自己倒了一杯酒，接了一通電話，得知有位世交過世，他坐在床邊，足足哭了40分鐘。

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