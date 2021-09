回顧911 「主播3傑」坐鎮 帶領美國人見證歷史

九一一發生當天,美國三大電視網全天直播,圖左為CBS新聞主播拉瑟、中為ABC新聞主播詹寧斯、右為NBC新聞主播布洛考。(美聯社)

2001年9月11日,在社群媒體 和網路新聞尚未興起之前,恐怖分子在美國 殺害近3000人的重大新聞故事,在電視上開展,人們奔相走告、打開電視觀看的同時,不寒而慄,也聞到煙硝味;當時全國數以百萬計家庭,主要是在三位電視新聞主播的帶領下,走過這一天。

這難以想像的工作,是由國家廣播公司(NBC)新聞主播布洛考(Tom Brokaw)、美國廣播公司(ABC)新聞主播詹寧斯(Peter Jennings)和哥倫比亞廣播公司(CBS)主播拉瑟(Dan Rather)完成。

「他們是美國在九一一 事件中最接近全國領袖角色的人物,」九一一恐攻事件口述歷史「天空中唯一的飛機」(The Only Plane in the Sky)一書作者格拉夫(Garrett Graff)指出,「在那一天,他們是全國的道德權威,扮演極具歷史意義的角色,當時政治領導層基本上都保持沉默,他們等於是為這個國家提供諮詢,度過這場悲劇。」

九一一之後這20年,新聞媒體發生了變化,一些專家認為,同樣的故事如果在今天爆發,會有更強烈的混亂和可怕感受;但20年前,美國面臨人類最壞一面的那一天,有這三位電視新聞之王頂著。

布洛考、詹寧斯和拉瑟三人,那時各自都在其新聞台有約20年的晚間新聞播報經驗,而且也都有過豐富的報導經驗;布洛考和拉瑟在水門事件發生期間人在白宮,詹寧斯主要擔任外派記者。

他們並不是九一一當天僅有的主播,但ABC、CBS和NBC是美國大部分地區新聞首選;此外,當時的電視新聞環境與今天很大不同處在於,以前有大新聞發生時,大家很清楚由誰負責播報。

布洛考在今年夏天回憶道: 「我們三個人所以出名,是因為我們曾帶領大家經歷過其他災難和重大事件,人盡皆知。」

總統缺席時刻 他們傳遞關鍵訊息

「這個國家需要某種穩固的力量,」當時的ABC新聞總裁威斯汀(David Westin) 表示:「現況如何?這是怎麼回事?會有多糟?它需要一些概念;有些事情我們知道有些不知道,只能這樣一步步前進。」

在野火、颶風、疫情或其他災難等第一跡象出現時,通常是政客上廣播電視安定人心的時候;但九一一當天大部分時間,政府領導人都不見蹤影,直到攻擊結束才露面,布希總統當天直到下午以前,一直坐在空軍一號專機上,連電視訊號都很難捕捉到。總統的缺席凸顯出電視主播的重要性。

而那一天,每一位主播都展現出獨特實力。

布洛考在九一一當天很快定調表示,「我們正在見證歷史,而不僅僅是新聞。」他指稱這是對美國領土的最大攻擊,並表示曼哈頓的面貌已永遠改變,日常生活將不再相同;他告訴觀眾:「這是對美國宣戰。」

回首往事,布洛考表示,「在我的職業生涯中,一直在思考『此時的大局為何?』那天的我,尤其如此。」

「我們都是人,」布洛考也說,「我們記者一生都在努力將事情前思後想,以增加觀眾理解;但我們也必須悲天憫人,並幫助觀眾了解自己所看到的事。」

那天晚上,在十幾個小時的現場直播後,布洛考回到空蕩蕩的公寓,他的妻子和家人都出城了;他為自己倒了一杯酒,接了一通電話,得知有位世交過世,他坐在床邊,足足哭了40分鐘。