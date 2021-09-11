911事件曾一致向外 如今美國不像20年前自信樂觀

紐約市消防局10日出動消防船，在哈德遜河位於曼哈頓下城的入海口表演五彩噴水，紀念九一一事件20周年。(Getty Images)

2001年發生的九一一 恐攻事件一度團結全國，悲悼事件喪生者，支持英勇救難人員，並且發動阿富汗戰爭；但20年後，隨著美國 撤出阿富汗，神學士重掌阿國政權，美國又深陷新冠慘重疫情 ，新世代對九一一事件無感，社會因政治極化而分裂，今日美國也變得較無自信，相形悲觀。

國家廣播公司新聞網(NBC News)10日報導，2001年9月11日早晨，凱達恐怖組織分子劫持四架美國客機，兩架撞向紐約世貿中心雙塔，一架攻擊華府五角大廈，另一架墜毀於賓州田野，共造成3000多人死亡，讓美國無敵的信念大受嘲弄。

民眾在九一一事件20周年的前一天，在世貿中心紀念池凝視世貿廢墟遺址。(歐新社)

大家皆美國人／直到布希揮軍伊拉克 團結崩了

美國政府對阿富汗戰爭的收尾紊亂不堪，舉國驚駭，九一一事件遺緒仍揮之不散；但現在新冠疫情死神般扼住全國，才是重中之重。

建築物拆毀專家費爾表示，九一一事發20年，真不知該如何記錄當下的國家，只能形容舉國正在惡化，愈來愈多人因病倒下，性命垂危，「裝滿仇恨的定時炸彈已爆，正化全國為廢墟。」

他回憶20年那天，舉國在恐攻後驚人地團結，大家都是美國人，但好日子已一去不返。

西北大學美國史教授艾倫(Michael J. Allen)也表示，相形世貿雙塔倒下的那一天，現在國家變得更沒自信、悲觀；大家清楚意識到國家面臨嚴重挑戰，也更務實感受到前途多艱，國力有限。

歷史學者指出，九一一事件團結全國，但出現第一道裂痕發生在前總統布希(George W. Bush)利用恐攻為藉口，揮軍向和恐攻毫無關係的伊拉克；千百萬美國穆斯林因為恐攻首謀賓拉丹的狂想被烙上恐怖分子印記，被迫得捍衛自己的宗教信仰。

艾倫指出，布希因應九一一事件的外交政策失敗，讓共和黨的國政領導力大打折扣；民主黨主流如喜萊莉‧柯林頓因支持伊拉克戰爭，也罪在難逃；如此鋪平道路，讓少數反對伊拉克戰爭的人如歐巴馬當選總統，同時也讓新的政治階級崛起，接下來讓川普入主白宮。

傷痕已成歷史／這個世代 新冠疫情才是九一一

雖說很多人對九一一事件仍感痛楚，但也有千百萬人民覺得九一一只是歷史事件。

「青少年挺疫苗」(Teens for Vaccines)團體創辦人、14歲的帕爾沙(Arin Parsa)就指出，他的世代沒有朱利安尼(Rudy Giuliani)因領導紐約市走過九一一而被謳歌為「美國市長」的記憶，也不知當年兩黨國會議員曾一起站在國會山莊台階高呼「天佑美國」，只知道1月6日國會山莊遭遇川普支持者攻擊；對他們這世代而言，新冠疫情才是現在的九一一，未來依然如此。