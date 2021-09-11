把911當第二個生日 倖存華人：這場悲劇該翻篇了

前華爾街美銀證券副總裁陳思進(左上小圖)說，911對他是「壞事變好事」，讓他提前20年實現了作家夢。(圖片合成，取自美聯社)

九一一 事件20周年，當年在遭撞擊的世貿大樓上班、與死神擦肩而過的前華爾街美銀證券副總裁陳思進說，九一一對他是「壞事變好事」，他也把九一一當作為第二個生日，「20年也算長大成人，就像在美國 進大學就該離開家，這件事也該翻篇了、over了。」

剛進世貿中心80樓 以為「被人撞」

陳思進接受本報訪問時回憶說，20年前9月11日上午8點46分，世貿中心北塔首遭恐怖攻擊，剛進80樓辦公室不久的陳思進，一開始以為「背後被人撞了一下」，正困惑不知是誰開的玩笑，後來感覺大樓震動了一下，十幾位同事立刻呼喊著快撤離。

陳思進在當年華爾街的辦公室留影。(陳思進提供)

陳思進說，1993年該棟大樓下曾發生大爆炸，常做防災演練，大家以為又出事了，便即刻採取行動。

回憶逃離現場的過程，陳思進說，遭撞擊的是北塔93層，從85層開始燃燒，當時電梯停止運作，因為大樓變形，通往樓梯的門也打不開，幸好內部有座電扶梯通往78層紐約港務局辦公室；到了那裡現場已聚集約兩三百人，但樓梯的門同樣無法開啟，幾位人高馬大的壯漢合力撞開了門，才得以脫逃。

逃命回頭 樓「像巧克力融化倒下」

「走出大樓，眼前的天全都變了，一片霧茫茫。」陳思進說，他依指示往北邊一座橋跑去，兩三分鐘後聽見背後的人驚叫，一回頭看到逃出的那棟樓，「像巧克力融化一樣倒下。崩塌建築捲起的煙塵，像海嘯一樣滾滾而來。」

陳思進只能沒命地往前奔跑，一直跑到華埠才與妻子聯絡上；接著在附近等到下午地鐵 通了，終於才回到布魯克林家中。

他說，地鐵上的人們都驚魂未定，但他不只那一天，整整一個月都驚魂未定，整個人恍恍惚惚，「不知是在夢裡、還是在現實中。」只希望醒來後，一切都只是場噩夢。

再晚個幾分鐘 紀念碑就是刻自己名

陳思進有一次從新辦公室前往世貿大樓遺址憑弔，十多分鐘的路程，一路從晴天變成陰霾、下著雨，他總覺得「可以感到什麼」，「因為有近三千名冤魂在那裡徘徊。」但即使再回舊址，他也沒進過紀念館，只在紀念碑上找到一位罹難的朋友的名字，心想當時若晚兩三分鐘，自己的名字也會在上面，感慨萬千。

「人不一定會有明天，想做甚麼事情就立刻去做了。」

陳思進說，他從小的作家夢因出國念書而中斷，為融入主流社會，勤學英文，九一一後陳思進開始恢復中文寫作，還出了卅多本書。

陳思進說，九一一對他是悲劇，對整個社會也是悲劇，事件後幾年他常接受採訪，在敘述時「有我」，盡情宣洩負面的情緒，也會作惡夢，每次都從夢中驚醒；他現在雖然還是會作夢，但有如上帝視角，已經「無我」了。