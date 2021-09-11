兒911最後一句話「我去救人了」母：沒有一天不想他

九一一事件20年後，罹難者曾喆的媽媽已經滿頭白髮。(記者張晨/攝影)

「20年了，我沒有一天不想他。」77歲的岑嬌嫻哽咽著說。

她思念的是小兒子曾喆，九一一 事件的罹難者；曾喆那天對媽媽說的最後一句話是：「我沒事，我要去救人了。」

岑嬌嫻本是廣州的一名教師，1988年全家移民到紐約，因為語言不通，她在衣廠打工，補貼家用；她說，1995年丈夫因突發性心臟病離世，幸好還有兩個聽話又能幹的兒子，尤其是小兒子曾喆。

電視台拍到曾喆正在幫助一名亞裔婦女，而後其事蹟才得以證明。(記者張晨翻拍)

曾喆從羅切斯特大學(University of Rochester)獲工商管理碩士學位後，1988年進入距世貿中心僅兩街之隔的紐約銀行工作。

岑嬌嫻回憶，九一一當天，兒子給自己打電話說的最後一句話是：「我沒事，我要去救人了。」之後便再無音訊。

由於曾喆不是世貿大樓員工，當局只能以失蹤人口處理；後來，曾喆的同學從西雅圖打電話告訴岑嬌嫻，他們在電視上看到穿著白襯衫、戴著金邊眼鏡的曾喆，正在幫助一名亞裔 婦女。

曾喆生前為人和善，對人總是「能幫就幫」。(記者張晨翻拍)

兒子本來可以不死 岑嬌嫻雖難過「但很欣慰」

曾喆當時在救護傷者時，被倒塌物活埋遇難；事發半年後，他的部分屍骸經DNA測試後找到，官方才確認他的英雄事蹟。

「他只是做了應該做的，他學過急救，也是為了救人，需要救人時，他便義不容辭。」

岑嬌嫻說，「我兒子本可以不死的，可他選擇了要去救人，雖然難過，但我很欣慰。」

岑嬌嫻覺得兒子讓美國 看到了華裔移民的勇氣 ，華人並不是「自掃門前雪」的人；但遺憾的是，20年後美國沒有忘記當初的傷痛，也似乎也沒有記住像曾喆這樣的亞裔美國人，在最危難的時候，為這個國家的犧牲。

每年九一一紀念日前，岑嬌嫻都特別忙碌，今年逢20周年，希望採訪她的媒體比往年都要多；她不厭其煩地被記者拉到不同角度拍照，回答有些雷同的問題；她的聲音從清澈變得嘶啞、疲累，始終沒有展露笑顏。

盡管過去20年，岑嬌嫻提起兒子時還是很難展露笑顏。(記者張晨/攝影)

看見華裔移民勇氣 捨己為人的高尚「發光發亮」

「每次紀念活動時，記者採訪我，就是又一次揭開了我傷口，再在傷口上撒上一把鹽。」

岑嬌嫻說，但她想到這是別人的工作，所以也要可能配合，「我也希望曾喆這種不畏犧牲的精神能夠發揚下去。」

與20年前相比，岑嬌嫻已滿頭白髮，在這數千個日日夜夜中，她因頂著「遇難英雄母親」的標籤，無數次被人問起「這世間真有如此捨己為人的高尚品質嗎？」

她總回答說，

「我從沒懷疑過，即使如今面對新冠疫情、面對反亞裔仇恨犯罪，我一直堅信，我兒子總會在一個地方發光發亮，成為歷史巨輪上一顆堅不可摧的螺絲釘。」