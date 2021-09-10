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「羅訴韋德案」原告女嬰出生送養 新書首曝身分

記者胡玉立／綜合報導
1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)中原告珍妮．羅腹中胎兒後來出生，身分被保密數十年，當年羅家小嬰兒身分曝光，是現年51歲的雪莉·桑頓 (如圖)。（取自「大西洋月刊」推特）
1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)中原告珍妮．羅腹中胎兒後來出生，身分被保密數十年，當年羅家小嬰兒身分曝光，是現年51歲的雪莉·桑頓 (如圖)。（取自「大西洋月刊」推特）

「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)是1973年聯邦最高法院承認婦女墮胎權受憲法隱私權保護的重要案例；案件原告珍妮．羅(Jane Roe)的腹中胎兒後來出生，身分被保密數十年，當年羅家小嬰兒，是現年51歲的雪莉·桑頓 (Shelley Lynn Thornton)；她在訂於14日出版的新書中現身說法，細述自己半世紀來的人生故事。

大西洋月刊(The Atlantic)9日摘錄「羅家：美國的故事」(The Family Roe: An American Story)一書內容指出，桑頓在書中表示，「我與『羅』的關連，始於我『被懷胎』，也結束於我『被懷胎』。」

桑頓的生母諾瑪‧麥考維(Norma McCorvey)當年以化名珍妮．羅向最高法院提出「羅訴韋德案」，為美國合法墮胎權奠下重要里程碑；但她本人並未真正墮胎；新書作者、紐約記者普拉格(Joshua Prager)寫道，那時的「大法官布萊克門(Harry Blackmun)在他的多數意見中提到，在正常上訴程序完成前，預產期將結束」。

即便如此，麥考維這位達拉斯女服務生對德州法律提出的挑戰，仍令全國法律發生翻天覆地的變化；麥考維在「羅訴韋德案」後不久公開了自己身分；她在2017年69歲時逝世。

麥考維最初支持婦女有權墮胎，但她在皈依宗教後轉為反墮胎立場；後來她又在一部紀錄片中提出令人震驚的臨終懺悔指出，有宗教團體付她高價，要她假裝成反墮胎人士，雖然她並不相信那樣的觀點。

桑頓在1970年生於達拉斯一家醫院，是麥考維的第三個孩子，麥考維並未撫養這些孩子。羅訴韋德案做出最終裁決時，桑頓已兩歲大，與養父母住在德州；她的存在，成為反墮胎運動的象徵。

桑頓養母露絲·施密特(Ruth Schmidt)在她小時候就告訴桑頓是養女；桑頓說，她經常渴望知道自己的親生父母。八卦刊物「國家詢問報」(The National Enquirer)調查發現桑頓下落，告知她是麥考維的親生女兒；據稱，桑頓得知自己是該著名案件原告孩子時，「渾身顫抖並哭泣」。

1991年，20歲的桑頓懷了孕，也陷入墮胎爭論；最後她決定留下孩子，但她不明白為何墮胎決定權應是「政府關注的問題」。

國家詢問報的文章曾將桑頓形容為反墮胎者，但桑頓告訴新書作者普拉格說，對此她感到很困擾，因為她當時告訴記者的是「她不認為自己會墮胎」；對桑頓來說，反墮胎指的是「一群宗教狂熱分子四處抗議」，但她也不認為自己支持墮胎者。

桑頓目前住在亞利桑納州，是三個孩子的母親；她1994年差點與麥考維見面，但在麥考維於電話中說，桑頓應該感謝她「當年沒有墮胎」之後，兩人起了爭執；直到麥考維過世，兩人都未真正見面。

墮胎 美國 德州

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