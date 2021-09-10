墮胎議題可能激發民主黨人投票熱情 挽救2022選情

德州實行全國最嚴峻的限制墮胎法，加上川普前總統放話極可能再戰2024，可能激怒發民主黨支持者在明年的期中選舉踴躍出來投票。圖為支持墮胎權益者9日在紐約市示威。（Getty Images）

因拜登總統施政表現滿意度大跌，民主黨 本以為2022期中選舉維繫參、眾兩院多數的希望，已化為泡影，但德州開始實行全國最嚴峻限制墮胎 法，加上前總統川普放話極可能再戰2024，專家認為將激怒民主黨支持者踴躍投票 ，2022年期中選情勝負猶在未定之天。

媒體「點名」(Roll Call)9日指出，距2022年秋天為時尚早，墮胎是否會占據期中選首要議題尚難判定，甚至不保證民主黨能否因此而在選舉中受益，但選民對墮胎議題感受之微妙，遠超過兩黨所認定。

民調指出，大多數民眾長久以來都希望「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例維繫不輟，高興懷孕第一期能有合法墮胎管道，如此讓德州形同禁止墮胎的州法悖離主流民意。

但大多數民眾對懷孕到第二、第三期還能合法墮胎感到不安，絕大多數民主黨人還表支持；密西西比州規定懷胎15周禁止墮胎的新州法，即將在最高院下個會期審理，則符合主流民意。

兩黨為怎麼形塑墮胎議題正在交戰，但墮胎對2022選情的衝擊可能在選民投票率，而非講大道理說服人。

選民出於反對而出來投票較為容易；最近十個月左右共和黨有一套催出支持者的法寶，而民主黨則沒類似工具，他們擊敗川普的使命已經達成，社群媒體網站又禁止川普貼文興風作浪，他看來已不像前幾年那般是鮮明又存在當下的威脅，民主黨支持者明年出來投票只怕興趣缺缺。

但德州禁墮胎法，還有最高法院打太極拳拒絕審理，讓民主黨基層覺得事態嚴重，危機明顯又迫切；2022民主黨的投票率或許無法挽救喪失國會多數優勢，但可能免於一敗塗地。