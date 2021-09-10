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聯邦政府想挑戰德州「心跳法」恐將面臨硬仗

記者顏伶如／綜合報導
司法部長加蘭德9日宣布興訟挑戰德州禁止墮胎的「心跳法」，指該法違憲。（歐新社）
司法部長加蘭德9日宣布興訟挑戰德州禁止墮胎的「心跳法」，指該法違憲。（歐新社）

德州全面禁止妊娠六周以上墮胎的新法上路後，支持墮胎權倡議人士把希望放在民主黨執政的聯邦政府，希望拜登政府迅速推翻這道全美最嚴苛的限縮墮胎權法案；不過，即便司法部9日興訟，但挑戰德州「心跳法」絕非易事，實際層面將遭遇層層困難。

美聯社報導，法律專家指出，儘管德州新法最終可能被裁定違憲，但從州法條文擬訂的方式來看，若想廢除俗稱「心跳法」的德州SB8州法，恐將面臨一場司法硬仗。

早在德州之前，其他幾州也曾通過類似的禁止墮胎州法，只是後來紛紛被法院打回票；德州州法與眾不同之處，在於將檢舉及取締違規的執法任務交給一般民眾，讓民眾對協助婦女墮胎的其他民眾提出民事訴訟，而不是由檢察官提出刑事起訴。

德州「心跳法」實施後，加蘭德面臨來自白宮與民主黨籍國會議員的越來越大壓力，催促必須有所行動；至少20多名民主黨籍國會議員7日即曾聯名致函加蘭德，呼籲司法部對企圖引用SB8法案任意興訟的正義魔人提出刑事起訴。

加蘭德表示，聯邦官員絕不允許在德州接受墮胎手術者遭到暴力對待，墮胎婦女受到「自由就醫法」(Freedom of Access to Clinic Entrances Act，FACE ACT)保護，該法內容也禁止任何人破壞墮胎診所或節育健康中心。

邁阿密大學法學院(University of Miami School of Law)憲法教授瑪麗安‧法蘭克斯(Mary Anne Franks)分析，由於「自由就醫法」主要規範範疇屬於恫嚇或暴力等肢體行為，而非對墮胎婦女興訟，因此聯邦政府可以採取的行動，可能頗為受限。

法蘭克斯說，即使墮胎診所或協助婦女墮胎的民眾挨告之後在官司當中順利脫身，卻不代表日後不會再度挨告，而司法部能夠採取的行動卻非常有限。

德州州長力推禁止墮胎的「心跳法」，對共和黨明年期中選舉的選情是福是禍難逆料。（美...
德州州長力推禁止墮胎的「心跳法」，對共和黨明年期中選舉的選情是福是禍難逆料。（美聯社）

墮胎 德州 司法部

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