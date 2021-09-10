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上訴法院判印州可實施限制墮胎法 反墮胎又一勝利

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
聯邦第七巡迴上訴法院8日以2票對1票表決通過，允許印州實施限制墮胎法令。(Getty Images)
聯邦第七巡迴上訴法院8日以2票對1票表決通過，允許印州實施限制墮胎法令。(Getty Images)

印第安納州禁止醫師透過遠距醫療(telemedicine)為尋求墮胎的婦女提供諮詢，還對婦女墮胎設下多種限制，結果引來法律訴訟；但聯邦第七巡迴上訴法院8日以2票對1票表決通過，允許印州實施限制墮胎法令。

共和黨籍印州檢察長羅基塔(Todd Rokita)對於上訴法院裁定表示肯定，並在聲明中說：「保障生命的孕育是我的辦公室的優先要務，我們會與立法部門的夥伴一起，持續為保護每一條生命而奮戰。」

聯邦第七巡迴上訴法院指出，印州南區聯邦地區法院法官莎拉‧巴克爾(Sarah Evans Barker)上個月的裁決，與先前最高法院判決不符；聯邦第七巡迴上訴法院同意恢復印州禁止遠距醫療提供墮胎諮詢的州法規定，打算服用墮胎藥的婦女須接受醫師當面看診，除了醫院與手術中心外的其他診所，不得為妊娠第二孕期(second trimester)婦女墮胎。

巴克爾是在1984年由雷根總統提名出任聯邦法院法官，她在上個月的裁決中指出，印州沒有憲法權限可禁止醫師透過網路視訊為尋求墮胎的婦女提供遠距醫療。

不過，印州檢察長辦公室向巡迴上訴法院指出，憲法並未規定各州議會必須經常更新州法，讓法規與各種最新科技發展與時俱進，「而科技演進可能讓墮胎因此變得更加簡便」。

根據印第安納州衛生廳統計，服用墮胎藥的墮胎去年約占全州墮胎案例的55%。

聯邦第七巡迴上訴法院法官伍德黛安‧伍德(Diane Wood)在不同意見書中寫道：「印州墮胎禁令有哪些優點，很難判斷，但禁令帶來的負擔卻是非常真實的。」有些女性無法離開工作，支付長途旅費，沒有車或能力離開印州去其他地方接受墮胎手術。

總部位於維吉尼亞州的「全體女性健康聯盟」(Whole Woman's Health Alliance)，希望在印州南灣(South Bend)開立墮胎診所卻在申請執照時遭拒，2018年與其他墮胎權倡議團體聯手對印州墮胎禁令提告。

墮胎 印第安納州 維吉尼亞州

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