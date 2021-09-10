司法部控德州心跳法違憲 恐迫最高法院再審

司法部長加蘭德9日宣布興訟挑戰德州禁止墮胎的「心跳法」，指該法違憲。（歐新社）

司法部 9日針對德州 頒布俗稱「心跳法」的懷孕六周禁止墮胎 法律提起訴訟；這是拜登政府為打擊這項全國迄今最嚴苛墮胎禁令，所採取的首項行動，可能迫使最高法院需要再次裁決德州這項禁令。

司法部指德州的墮胎禁令「違憲」；司法部長加蘭德(Merrick B. Garland)在新聞發布會上表示，「司法部有責任捍衛美國憲法，維護法治。」

司法部指稱，德州的新法律基本上允許德州禁止墮胎，卻在技術上透過委託私人團體執行這些新限制，藉此遵守最高法院禁止此類墮胎禁令的裁決。

加蘭德表示，德州司法機制的作法「前所未見」，「明顯意圖」就是要阻止婦女行使受憲法保護的墮胎權，「如此廢除美國憲法的計畫，全美國人不分政治立場或政黨都應該感到害怕；如果讓它占了上風，就有可能成為其他領域、其他州和其他憲法權利與司法判例的行動典範。」

在德州聯邦地區法院提出的這項訴訟指稱：「憲法規定，一州不得禁止任何懷孕婦女在(胎兒離開母體)存活發育(viability)前，做出終止懷孕的最終決定；德州卻這麼做了。」

德州這項法律禁止婦女在醫生可以聽到胎兒心跳聲後墮胎，亦即婦女懷孕六周左右；批評人士指出，有些婦女此時甚至不知道已經懷孕。

最高法院上周曾拒絕阻止德州墮胎禁令，但並未就該法是否合憲做出裁決；如今司法部將此問題定調為訴訟核心，倘若最高法院決定審理此案，將不得不考慮此因素，並有可能導致不同裁決。

支持和反對德州「心跳法」的兩造都承認，此法讓普通公民有權提出民事訴訟來執行墮胎禁令，從根本上改變了墮胎權的爭戰格局。

這場爭戰最後主要取決於最高法院是否會推翻1973年具里程碑意義的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)裁決；該裁決承認婦女墮胎權是在憲法隱私權保障下；但德州的「心跳法」基本上讓該州在毋須依「羅訴韋德案」進行法律檢視之前，就禁止墮胎。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)發言人埃茲(Renae Eze)發聲明表示，「拜登總統及其政府更想改變的，是他們最近因災難性撤離阿富汗和魯莽開放邊境政策而呈現的國家形象，而非保護無辜胎兒。我們有信心法院會支持和保護生命權。」

前美國計畫生育協會(Planned Parenthood)主席、女權維護人士希瑟‧理查茲(Cecile Richards)表示，反對「心跳法」人士對司法部訴訟感到鼓舞，「我們正處在未知的法律領域內，在德州，羅訴韋德案基本上不再有效。」

理查茲說，隨著法案通過，德州數百萬婦女都「失去了懷孕決定權」。