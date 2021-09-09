天災交作暴露美應變不全 專家警告：更慘的還在後頭

消防員沿小徑前往火場拯救森林大火。(美聯社)

近期美國 重大天災不斷，艾妲颶風、西部山火、紐約及新澤西州發生前所未有的強降雨洪災，凡此種種均揭露嚴峻事實：美國對氣候變遷的準備尚未完妥，專家警告更慘重天災還在後頭。

紐約時報報導，今夏全國發生連串慘重天災，其成因與全球暖化難逃干係；歐巴馬時代國安會負責氣候風險官員愛麗絲‧希爾(Alice Hill)表示，一切跡象都向國人透露，國家並沒做好防範，以往所建的城市、社區想應付的氣候，已一去不返。

氣候及韌性研究專家指出，全國遭逢兩種有別但其實交織的難題；首先在學界早已預測會發生氣候災變打擊，但政府用於因應的金錢及時間一直不夠，由維修、強化電線及暴雨 系統，到清理森林下部的矮樹林而減少山火的強度，莫不如此。

但第二種教訓其實更陰沉：美國及全世界適應氣候變化之道都有極限；如果各國無法更進一步減少溫室氣體排放，那麼就算使盡渾身解數，目前的韌性很快就會瀕臨破裂。

面對極端天候，國家其實脆弱不堪，由最大城市紐約慘遭洪災而更為凸顯；自2012年珊迪颶風(Hurricane Sandy)以來，紐約市 便斥資百十億元來防範暴風雨，但種種投資面臨大洪水來襲，作用似乎脆弱不堪。

傾盆暴雨讓地鐵系統變得好像大型水槽；國家氣象局表示，紐約市中央公園紀錄到的雨量為7.19吋，比1927年同日創下前次紀錄要多出幾近一倍；紐約市還首度發布進入暴雨緊急狀態。

暴雨來襲之前，紐約州、市官員都啟動防範計畫，清理排水溝、在地鐵及各敏感地區設起防洪柵，但降雨之多之快，比市府在最新暴雨地圖歸類成「極端」洪水事件還要兇猛。

「憂思科學家聯盟」(Union of Concerned Scientists)資深氣候學者克莉斯汀娜‧達爾(Kristina Dahl)指出，氣候變遷的災變發作，比科學界料想的還要快，自己從未預測過此時就會發生這麼大的天災。