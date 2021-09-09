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乾旱頻發、野火猖狂 加州10年後恐無林可燒

編譯洪毅／綜合8日電
加州森林大火燒毁數百萬畝林地。(美聯社)
加州森林大火燒毁數百萬畝林地。(美聯社)

加州內華達州邊界近年來幾乎每年都有大規模森林野火，一份研究報告指出，受到氣候變遷影響，此地在2030年之後可能就不必再苦於森林野火，但是其理由卻是：到那個時候，可能已經無木可燒。

這份由塔科瑪華盛頓大學教授茉琳‧甘迺迪(Maureen Kennedy)為第一作者，刊登在「生態圈」(Ecosphere)期刊上的研究，旨在探討近年來頻發的大型森林野火是否會永久常態化；研究團隊為此建立模擬數據，推斷未來幾年的野火情形會是什麼樣子。

事實上，原本就會定期發生的小規模森林野火對生態系有益，因為這些野火會清除掉地表上的枯枝落葉；但是受到氣候變遷影響，乾旱更加頻仍，枯枝、落葉生成速度加快，動植物及真菌分解這些殘留物的速度也加快，讓野火更容易發生，規模更大；例如去年加州佛雷斯諾郡(Fresno County)一帶的森林大火燒毀7萬8000畝的林地及周邊城鎮。

該研究認為，這樣的大規模森林野火將在未來10年內不斷發生，而且會愈來愈嚴重，不斷「清除」這些枯枝落葉，並且改變當地地貌，再加上頻發的乾旱，讓林木生長速度不若以往。

最終，2030年的時候，此地的林木將少到其枯枝落葉都已「養不起」一場大型森林野火，將成為不適合野火燃燒的地方，讓森林大火發生的頻率及規模減少。

雖然消防隊可以試圖撲滅森林大火，但對於阻止此情勢的發展非但沒有幫助，甚至會加劇，因為撲滅火勢後，留下的一片被燒毀的樹林，其枯枝落葉剛好又是引燃下一次大火最好的火種，反而成為惡性循環；在正常的生態系下，被燒毀的樹是夾雜在正常的樹中的。

這份研究揭示一個非常暗淡而嚴峻的未來：在未來十年內，加州及內華達州邊界鋪滿參天大樹的森林，可能將變成矮小的灌木叢。

不過研究也說，要保護森林並非已束手無策，例如當地原住民一直都有防範更大規模森林大火的智慧：定期透過砍伐小樹及故意放火，燒毀數百萬英畝的林地，以盡可能消耗掉林地的可燃物。

加州 氣候變遷 內華達州

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