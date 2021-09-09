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華府、26州允賭賽事 超級盃前再5州加入

編譯林育正／綜合8日電
運動迷在賭廳可盡情觀賞各種比賽。(美聯社)
運動迷在賭廳可盡情觀賞各種比賽。(美聯社)

國家美式足球聯盟(NFL)即將在9日晚間進行新賽季開幕戰，而現在全美已有26個州及華盛頓特區，得以合法進行運動投注小賭怡情；明年2月的超級盃前，還將有五個州開放運動賭博。

合法進行運動賭博的州，自去年美式足球季開季的18州增加至26州，其中包括運動市場頗具規模的佛羅里達州，另一大市場加州也正邁向合法化。

此外賭博方式推陳出新，就連美式足球的下一波進攻也能「微下注」，可能使具有賭博問題的球迷無法自拔；美聯社體育新聞賠率官方夥伴FanDuel運動賭博主管亞諾德(Jerry Arnold)認為，新冠肺炎疫情期間，民眾獲得失業救濟金或紓困支票，希望使價值翻倍，可能投注運動賽事。

美國博彩協會(AGA)預估，全美有超過4500萬人，預計在NFL新球季下注，較去年增加36%。

NFL與其他運動聯盟過去曾反對運動賭博合法化，但抵擋不住潮流，現在也同意七間運動賭博公司在比賽中播放廣告。其他職業運動球隊，也陸續和賭博公司簽約，成為官方合作夥伴。

運動賭博市場蓬勃發展，越來越多公司搶進分食大餅，要掌握一定程度的市占率其實頗具難度。媒體也開始和賭博公司結盟，例如ESPN正考慮以30億元金額，將品牌授權予賭博公司；運動周邊商品公司Fanatics，也計畫推出賭博手機App。

雖然目前已接種新冠疫苗的民眾，已能進入球場觀戰，但仍有球迷不願群聚，尤其Delta變種病毒再度引發疫情，因此賭博也成為參與球賽的方式之一；Westgate運動賭博副總科內格(Jay Kornegay)就說：「從沙發上就能下注，對球迷非常有吸引力。你花個10元，就能獲得三小時的娛樂。」

運動迷自行下注。(美聯社)
運動迷自行下注。(美聯社)
運動賭博公司職員穿著像裁判，接受下注。(美聯社)
運動賭博公司職員穿著像裁判，接受下注。(美聯社)

足球 NFL 疫情

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