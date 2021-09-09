貝聿銘紐約寓所860萬元成交 「買主是粉絲」

貝聿銘紐約寓所的書房。(佳士得國際房地產公司)

已故建築大師貝聿銘紐約市 寓所，去年5月因疫情一度從房市撤下，但佳士得國際房地產 公司表示，貝聿銘寓所確定以860萬元售出；這棟面積約3800平方呎的四居室房產售價雖高出要價，卻遠比不上與房屋同年上市、在2019年拍賣成交的2500萬元貝聿銘個人藝術收藏。

佳士得國際房地產公司仲介約瑟夫(Edward Joseph)說，貝聿銘寓所售價比2019年開價800萬元高出7.5%，房子的最大賣點正是前屋主貝聿銘本人；參加競標戰和最後贏得此屋的買家，都是貝聿銘的粉絲。約瑟夫說：「貝聿銘和他的人生傳奇，無疑對這棟房子的暢銷，影響很大。」

傳奇建築大師貝聿銘2004年獲得艾利絲島移民獎章。(Getty Images)

貝聿銘紐約寓所正面。(佳士得國際房地產公司)

屋內2500萬元藏品已賣出

雖然房屋高價售出，但與屋內貝聿銘藝術收藏品賣價相比，卻相形見絀；這些藏品包括法國畫家尚·杜布菲 (Jean Dubuffet)、美國 抽象畫家弗朗茲·克萊恩(Franz Kline) 和威廉·德庫寧(Willem de Kooning)等作品；佳士得拍賣行表示，2019年這些藝術收藏品拍出總價超過2500萬元，其中，美國藝術家巴尼特·紐曼(Barnett Newman)一幅無題畫作，更以1049萬元價格售出。

貝聿銘紐約寓所布置簡潔。(佳士得國際房地產公司)

普立茲克建築獎(Pritzker Prize)得主、巴黎羅浮宮金字塔設計者貝聿銘，在1973年與妻子艾琳以21.5萬元價格，買下當時外表破敗的曼哈頓上東城薩頓廣場(Sutton Place)11號四層連棟屋(Townhouse)；他們後來大規模翻修、擴大後部，並安裝可俯瞰後花園和東河的落地玻璃窗；貝聿銘還為屋子設計螺旋樓梯，頂部有一長方形天窗。貝聿銘多年來經常在家中書房裡工作。

貝家入住此宅後，時常舉行家庭聚會，客人包括大提琴家馬友友、畫家趙無極、前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)等；貝聿銘夫婦私人所藏的藝術品大都放置其中，包括繪畫、雕塑等眾多當代及現代藝術大師傑作。

貝聿銘紐約寓所後院。(佳士得國際地產公司)

貝聿銘2019年5月15日在紐約逝世，享壽102歲；他的妻子艾琳於2014年去世；貝聿銘去世後，家人於同年10月託售此屋。

約瑟夫表示，當時曾有人出了「遠高於開價」的報價，後來因疫情襲擊紐約市，這筆交易最終失敗；此屋於去年9月重新上市；今年春季紐約市房地產市場回暖，此屋再次收到多個報價競標。