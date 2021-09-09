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最富1%美國人 年欠稅1630億…稅收損失10年達7兆

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

曾開價5億 全美「最貴住宅」欠債1.65億將拍賣

編譯柯立偉／綜合8日電

位於加州洛杉磯比佛利山莊一棟號稱是「全世界最大最貴」的別墅莊園「The One」，因開發商尼亞米(Nile Niami)向法院聲請破產保護而進入拍賣程序。

據法庭文件指出，尼亞米的房地產公司長年以來積下約1.65億元的債務，包含The One在內的公司名下許多不動產都將被拍賣償債；目前洛杉磯高等法院已接管這棟占地10萬5000平方呎的莊園，預計在未來幾個月會開放重新上市。

這棟莊園在2017年落成時，定價5億元，裡面設備相當奢華，可以說是一棟現代宮殿。內部配備九間臥房、一個夜總會、一個四道保齡球館、50個座位的劇院，還有沙龍、健身房、游泳池，甚至還有一條護城河；光是主臥室面積就占4000平方呎。當時尼亞米說：「很多有錢人想要『其他人沒有的東西』，所以我們蓋這些。」

不過，由於The One是在加州「房地產淘金熱」期間所建造，因房地產供過於求導致面臨多個競爭對手；不只The One，其他許多尼亞米起造的大型建築，最終的售價都遠低於原本開出的價格。

而尼亞米建造The One期間，為打造奢華設備，向各大財團貸款總額約1.65億元，其中最大債權人是漢基金融集團(Hankey Capital)，持有1.15億元債權；其他債權人持有之債權包括Yogi控股公司3600萬元、英富諾地產(Inferno Realty)與梅巴赫控股(Maybach Corporation Holdings)各700萬元。

目前法院已指定蘭恩斯破產管理顧問公司(Lanes Management)為破產管理人，將由其編製債權人名冊。蘭恩斯指出，不同於一般拍賣程序直接開放競標，本案將由該公司接續完成評估後認為必要的工程，並將這這棟房產重回市場上銷售。

蘭恩斯負責人蘭恩斯(Ted Lanes)說：「我希望能夠讓房子完整竣工並在市場上銷售，盡可能最大限度提高價值，才能協助破產人清償債務。」

破產 房地產 拍賣

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