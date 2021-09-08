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籲抵禦氣候變遷 拜登紐約市勘災：加大基建投入

記者和釗宇╱紐約報導
拜登總統(中)7日探視紐約市皇后區災情，呼籲增加基礎設施建設投資，保護民眾生命財產安全。(州長辦公室提供)
拜登總統(中)7日探視紐約市皇后區災情，呼籲增加基礎設施建設投資，保護民眾生命財產安全。(州長辦公室提供)

拜登總統7日到紐約州和新州，勘查因颶風艾妲(Ida)引起的災情，對所有受災家庭表達慰問；拜登說，氣候變遷已經讓美國和全球陷入危險境地，艾妲的破壞力就是明證；他呼籲增加基礎設施建設投資，以更好地抵禦未來可能的洪災，保護民眾生命財產安全。

艾妲是美國歷史上遭遇的第五強颶風，已造成全美至少50人死亡，其中新州死亡27人，紐約州死亡17人；拜登7日早抵達甘迺迪機場後，立即乘坐直升機前往首站、新州遭遇此次艾妲災情嚴重的Hillsborough，新州州長墨菲(Phil Murphy)陪同。

拜登表示，艾妲颶風造成的災情十分嚴重，目前全美山火、颶風、龍捲風、洪水頻發，應想辦法應對這些氣候變遷帶來的災害，「全美的每個地方都在經受極端天氣考驗，儘管我們不能挽回所有損失，我們仍能防止情況惡化，但我們的時間不多了。」

拜登午後前往紐約市東艾姆赫斯特視察災情，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)、陸天娜(Kirsten Gillibrand)、國會眾議員孟昭文、歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)、市長白思豪(Bill de Blasio)等陪同；拜登在皇后區視察時說，科學研究者都認為極端天氣是氣候變遷的「紅色警戒」(Code Red)，「全美和世界都陷入危險，這不是誇大，而是事實。」

拜登說，兩黨即將達成協議的基建法案不僅將投資修繕道路、下水系統、橋梁，還將提供眾多工作機會，最終將能讓美國更好地抵禦氣候變遷帶來的極端天氣，「氣候變遷已經對我們的生命、經濟造成存在性威脅，情況不會好轉，問題只是在於是否會變得更糟；災難不會停止，它們只會到來地更加頻繁、更加兇猛。」

規模達到1兆元的基建法案此前已在參院獲得通過，目前等待眾院批准；同時，拜登提出的3.5兆元預算案也將進一步加強應對氣候變遷的基建建設，目前仍待國會通過；但若要加快基建升級速度，恐需要投入更多資金，白宮7日已向國會提出140億元的緊急資金申請，用來救濟遭受自然災害的地區並避免政府10月1日關門。

拜登此前已批准紐約州、新州受災地區進入重大災難狀態；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)7日說，聯邦急難管理局(FEMA)目前已經釋出1億7000萬元資金，為15萬9000個因颶風艾妲受災的民眾提供救濟；紐約州和新州的救濟申請渠道6日已經開通，已有超過3000個家庭提出申請。

拜登總統(中)7日在紐約州長霍楚(左一)與民代的陪同下，勘查因颶風艾妲災情，對受...
拜登總統(中)7日在紐約州長霍楚(左一)與民代的陪同下，勘查因颶風艾妲災情，對受災家庭表達慰問。(州長辦公室提供)

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