拜登執政期中考 CNN：未來幾周是關鍵

拜登總統(左二)7日下午在紐約市皇后區探視上周遭到艾妲颶風餘威豪雨重創家園的居民，右為紐約州長霍楚。(Getty Imges)

有線電視新聞網(CNN)7日分析，拜登 總統執政功過與民主黨 2022年期中選舉成敗，將取決於未來幾周的局勢發展；拜登政府今年夏季面臨一連串挑戰，經常顯得難以招架，拜登必須在今秋掌控政治話語權，不能再只是被動回應。

報導指出，勞工節假期結束後的未來幾周，將為明年國會期中選舉鹿死誰手透露端倪，拜登執政能否留下重大歷史意義，還是被各種危機淹沒，接下來幾周的發展更有關鍵影響。

除了持續惡化的新冠疫情之外，拜登政府面對的各種危機，似乎看不到盡頭，民心士氣深受打擊，拜登施政滿意度隨之走跌。阿富汗 撤軍引發各種混亂，連帶使得拜登執政能力遭受質疑。民主黨內進步派與溫和派的拉鋸戰，也讓拜登政府不得不選邊站。國難當頭之際，選民期盼政府能以數兆元預算解決氣候變遷問題，並且重新改造社會安全網的社會福利制度。

德州限縮墮胎權的新州法獲得最高法院放行後，漣漪效應持續產生。眾院共和黨團全面追隨前總統川普的獨裁主義路線，則讓美國民主發展埋下危機。

CNN分析，拜登上台幾個月來遭逢考驗不斷，未來幾個月挑戰將更加險峻，面對外界質疑能力不足，拜登常常流露不服氣與不耐煩，如果要挽救政治聲望，拜登手中確有籌碼，畢竟拜登政治生涯一路走來，經常遭到低估，包括爭取2020年民主黨初選提名也是，當時只有家人與關係最友好的盟友看好拜登出線。

基礎建設法案及預算支出法案本周在國會恢復審議，影響著美國接下來如何解決氣候、社會福利及醫療保險等領域的問題；報導指出，如果兩項法案都順利過關，拜登將贏得歷任總統曾經締造的重大成就之一，超越近半世紀以來其他民主黨籍總統的表現。

外交方面，共和黨陣營已表態，絕不會讓拜登以內政議題蓋過阿富汗撤軍引發問題，迄今仍有上百名美國人仍受困阿富汗等待救援，過去20年來曾經協助美軍卻留在當地的阿富汗人，估計也有成千上萬。