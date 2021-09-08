首位全職工作第一夫人 吉兒返校當面授課

第一夫人吉兒在7日重返校園教書。(美聯社資料照片)

在疫情下每月以電腦螢幕向社區學院學生教授英語寫作後，第一夫人吉兒•拜登(Jill Biden)7日正式返回北維吉尼亞 社區學院(Northern Virginia Community College)教室，當面授課；自2009年以來，吉兒一直是該校老師，但她是美國首位從事白宮 以外全職工作 的第一夫人。

「有些東西是無法替代的，我迫不及待想回教室上課。」吉兒最近告訴「好家政」(Good Housekeeping)雜誌。疫情持續挑戰拜登政府，線上教學長達一年多，她對於和學生面對面的渴望，溢於言表。

出書撰寫前第一夫人米雪兒•歐巴馬(Michelle Obama)和梅蘭妮亞•川普(Melania Trump)的波士頓大學傳播學教授維吉爾(Tammy Vigil) 指出，第一夫人持續工作是件「大事」。

早期第一夫人相夫教子、扮演白宮女主人角色，沒人在白宮以外工作。近期的第一夫人，如小學教師兼圖書管理員蘿拉•布希(Laura Bush)在生完孩子後就不再外出工作，她在丈夫小布希當選總統時也沒有工作；喜萊莉•柯林頓((Hillary Clinton)和米雪兒在另一半選上總統時原本都有工作，但在丈夫入主白宮後，她們都決定不繼續工作。

現年70歲的吉兒正為她自己和她的繼任者開闢新的道路。

吉兒表示，她一直想成為職業女性；在丈夫擔任副總統八年期間，她持續在北維吉尼亞社區學院任教，現在也不會讓第一夫人的額外責任迫使自己放棄與她個人息息相關的職業。她說：「教學不僅是我的工作，它就是我這個人。」

據女性工作場所倡議組織Catalyst數據，2019年女性占全美勞動力近一半，約47%。全國最大教師工會領袖很高興吉兒能協助影響政府教育政策並提高長期未受重視的教師職業形象。

吉兒的任教時間是周二和周四，她不在教室授課的日子會四處旅行。北維吉尼亞社區學院要求不論是否接種疫苗，均須在校園室內戴口罩。吉兒已完全接種疫苗。