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補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

受害者6周內可墮胎 德州州長誇口消滅強暴犯

記者顏伶如／綜合報導
德州州長艾伯特。(美聯社)
德州州長艾伯特。(美聯社)

共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)7日簽署德州投票全面改革法案，立法過程中曾因民主黨州議員聯手杯葛而出現數月之久的延宕，民主黨陣營指出，這項法案將讓選民投票變得困難；艾伯特在簽署儀式上說：「選舉公正如今已成德州州法。」

另一方面，對於德州新上路的「心跳法」墮胎禁令引起輿論爭議，艾伯特7日則在記者會上說，法案內容允許遭到強暴的受害者墮胎，而德州將努力「消滅所有強暴犯」。

艾伯特今夏要求州議會兩度召開特別議程，投票權改革法案都列為第一優先項目；第一次特別議程召開時，民主黨州眾議員集體缺席跑到華府，讓州議會因為不足法定最低開會人數而流會；然而，投票權改革法案上周仍在議會表決過關，這項法案的兩大幕後推手共和黨籍副州長派屈克(Dan Patrick)與共和黨籍州參議員修斯(Bryan Hughes)，7日都參加艾伯特的法案簽簽署儀式。

德州投票權新法禁止24小時投票所及得來速投票(drive-thru voting)地點，對於通訊投票也做出限制；各政黨推派的監票員獲得更多權限，選民前往投票所投票時必須出示身分證件；除非選民申請通訊投票(vote-by-mail)，否則選務官員不得主動將通訊投票申請書寄給選民；州務卿辦公室每個月都必須檢查選民名冊，將某些登記參加投票的非公民從名單上剔除。

「有一件事是所有德州人都同意的，那就是我們必須可以信賴我們的選舉，要能對選舉有信心。」艾伯特表示，這項法案將確保所有合格選民都有機會可以投下一票。

投票權改革法案才剛獲得艾伯特簽署，民主黨陣營便宣布將向法院提告，阻止新法實施。

民主黨全國委員會(DNC)法律顧問伊萊亞斯(Marc Elias)指出，他所率領的律師團隊已代表四個德州組織提告，指控德州投票權法案違反憲法第一修正案與第十四修正案，還觸犯「投票權利法」(Voting Rights Act)。

針對德州新法全面禁止妊娠六周以上的墮胎，艾伯特表示，遭強暴的受害者如果懷孕，有六周時間可以墮胎，新法並未強迫受害者，必須產下強暴犯的孩子。

他說：「強暴是犯罪，德州將鍥而不捨地確保所有強暴犯從德州大街小巷消失，會積極搜捕並起訴強暴犯。」

通訊投票 德州 民主黨

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