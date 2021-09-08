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補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

補強針怎麼打？誰能打？尊重科學

編譯洪毅╱綜合7日電
輝瑞新冠疫苗第三劑補強針，預定本月20日開打，但如何打、施打優先次序，拜登政府仍無定案，目前約有52%全美人口完全接種。(Getty Images)
輝瑞新冠疫苗第三劑補強針，預定本月20日開打，但如何打、施打優先次序，拜登政府仍無定案，目前約有52%全美人口完全接種。(Getty Images)

新冠疫苗第三劑「補強針」呼之欲出，仍待聯邦食品暨藥物管理局(FDA)拍板；但就算FDA點頭，「誰」能接種、「何時」接種、接種「什麼疫苗」作為補強針？仍待公衛界討論。

雖然疫苗防範新冠重症依然安全有效，但是所有疫苗產生的抗體都會隨時間減弱，直到降至某一較低水平為止，目前已有數據顯示，接種後年長者的新冠住院率有上升趨勢；在這樣的背景下，FDA將在17日與外部專家討論是否放行補強針。

如果FDA放行補強針，將由聯邦疾病防治中心(CDC)負責部署接種計畫，這不是件容易的事情；理論上，去年底率先開始接種的年長者體內的抗體勢必不若今年才接種的青壯年人，而CDC確實考慮讓安養中心的年長者及第一線工作人員優先接種補強針。

但是CDC也必須知道，疫情升溫究竟得歸咎於Delta變種病毒的突破力，還是因為防疫措施的鬆懈；這不單有助了解「誰」應優先接種，也有助於確定「時間點」。

雖然政府屢次放出「接種後『八個月』打補強針」的訊息，並預計20日起展開；但事實上，補強針並不是愈早打愈好。

杜克大學傳染病學家沃夫(Cameron Wolfe)表示，接種疫苗到免疫系統產生保護力需要一定的時間，如果過早接種補強針，反而無法達到理論上最好的保護力，「有時候，多等一會兒才能得到最強健的保護力」。

目前補強針依然預計是「再打一劑與前二劑相同的疫苗」，補強針的劑量是否該有所不同，目前各藥廠仍在研究中。

除科學的問題之外，補強針還有道德問題，也就是富裕國家大規模接種，甚至準備第三劑的時候，其他國家可能連讓民眾接種第一劑是問題，是否應該等待全球多數民眾先得到第一劑疫苗也蔚為討論。

疫苗 FDA CDC

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