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病毒Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶

編譯陳韻涵╱綜合7日電
變種病毒Mu的確診病例仍持續增加。圖為加州16歲青少年上月底接種疫苗。(Getty Images)
變種病毒Mu的確診病例仍持續增加。圖為加州16歲青少年上月底接種疫苗。(Getty Images)

經過兩個多月飆升，新冠肺炎Delta變種病毒株的確診病例首度減少，顯示這波疫情高峰已過；但另一變種病毒Mu的確診病例仍持續增加，至少在49州，僅內布拉斯加州倖免；世界衛生組織(WHO)7日表示，儘管Mu變種病毒個案逐漸浮現，傳播快速的Delta病毒仍為世衛最關切的病毒株。

全美6日的平均單日新增確診約13萬7000例，較兩周前、8月24日時的平均日增15萬1000例情況減少9%，這也是自6月30日以來，全國平均低於兩周前的數據。

Delta變種病毒確診病例在6月30日後激增，7月初重創中西部地區，如今疫情和緩顯示疫情高峰已過；但大多數州已不再每天通報新增病例，因此疫情數據也可能因為通報時間差而出現和緩假象。不過部分專家擔心，疫情可能在許多人於勞工節假期旅遊後再次增加。

另外，病毒專家認為，Mu變種病毒傳染力更強且可能對疫苗具抗藥性。Mu變種病毒已在全美49州、42郡及華盛頓特區出現病例，僅內布拉斯加州逃過一劫。

儘管Mu變種病毒的毒蹤廣闊，但目前染疫病例僅占全美總病例的不到1%。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)日前表示，Delta變種病毒占總病例逾99%，Mu變種病毒「可能躲過部分抗體，但並未形成立即的威脅」。加州目前是Mu變種病毒病例最多的地區，至少有384例，占加州總病例的0.2%。

世衛突發衛生事件計畫技術顧問范科霍芙(Maria Van Kerkhove)7日表示，Mu變種病毒上周已被列入世衛的「需留意變異株」名單，這個率先在柬埔寨發現病例的變種病毒可能躲開自然染疫或疫苗接種形成的抗體，現已擴散至39國。范科霍芙說：「對我而言，傳播力驚人的Delta變種病毒仍是最令人關切的毒株。」

Delta變種病毒迄今已擴散到至少170國，去年10月率先在印度發現確診病例。

變種病毒 內布拉斯加州 疫情

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