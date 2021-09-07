黑色勞工節 死亡增2倍、確診多4倍、醫院又爆滿

今年勞工節，新冠肺炎疫情加劇，許多州別的加護病房(ICU)面臨滿載風險，俄勒岡州和愛達荷州已經拉警報。(Getty Images)

今日美國 報(USA TODAY)6日報導，今年勞工節的新冠肺炎 確診數為去年同期4倍多，死亡數逼近去年兩倍；疫情加劇，許多州別的加護病房(ICU)面臨滿載風險，俄勒岡州和愛達荷州已經拉警報，全美疫苗接種率最低的密西西比州，ICU和急診室均超載，走廊有病床，患者直接在檢傷分類病房接受治療。

此外，紐約時報 6日引述白宮資深官員說法表示，拜登政府的新冠疫苗補強針計畫要待美國食品藥物管理局(FDA)批准後才會實施；FDA預定17日開會討論此事。

今日美國報引述美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，日增新冠感染人數為去年勞工節的4倍多，增幅316％；另外，根據美國衛生部統計，住院人數比起去年同期增加158％，數州醫院收容量瀕臨上限，只有少數州仍保持3成以上的ICU空床率。

另根據聯邦疾病防治中心(CDC)最新統計，勞工節假期開始前一天3日，日增確診數為15萬7997人，每7天平均確診數為15萬316人；和去年同期相較，日增確診數為去年的3.5倍。

「5日晚間，全美累計新冠肺炎確診人數超過4000萬人。」紐約時報報導，5月底國殤日長假期時，平均日增病例數低於2.5萬例，但上周平均日增16.1萬例，5日當天約10萬名新冠肺炎患者住院治療，這個假期宛如重演去年場景；死亡率攀升、醫院滿載，民眾意識到新冠肺炎可能未來是日常生活的一部分。

白宮資深官員說，新冠疫苗補強針計畫要待美國食品藥物管理局(FDA)批准後才會實施。(美聯社)

今日美國報報導，密西西比州(Mississippi)的疫苗覆蓋率僅38%，為全美最低，密西西比大學醫療中心的急診室和ICU都超載，該醫院副院長莫里亞提(Risa Moriarity)形容，走廊有病床，患者直接在檢傷分類病房接受治療。

俄勒岡州衛生局局長艾倫(Patrick Allen)4日受訪表示，638張ICU病床只剩50張可用；愛達荷州州長李睿德(Brad Little)上周發布聲明表示，全州近400張ICU病床只剩4張空床。

ICU有專業醫療設備和訓練有素的醫療人員，可治療重症病患，專家認為，若ICU收治率超過95%，將使現有醫療資源難以救治極重症患者，如何擴張ICU成為各州難題，俄勒岡州和愛達荷州州長都已經下令動用國民兵以支援醫護。