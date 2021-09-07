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Delta疫情衝擊 大企業遠距上班至明年

記者顏伶如／綜合報導
由於Delta變種病毒造成疫情持續擴大，迫使多數企業延後重啟回辦公室上班計畫。圖為新罕州的徵人廣告。(美聯社)
由於Delta變種病毒造成疫情持續擴大，迫使多數企業延後重啟回辦公室上班計畫。圖為新罕州的徵人廣告。(美聯社)

疫情期間讓員工改採遠距上班的不少企業，原本打算在勞工節假期結束後，今秋便將重啟辦公室；但由於Delta變種病毒肆虐，導致美國疫情再度迅速惡化，某些公司已決定把至辦公室上班的時程延到明年，優步(Uber)便是其中一例。

紐約時報報導，優步主管上周討論後決定，同意效法其他已宣布的企業，將恢復進辦公室上班的日期延後；優步原先規畫10月25日重啟辦公室，但現在已延至2022年1月10日。

「我在人事部門服務30年來，這應該是我碰過的最棘手難題。」優步民眾體驗及運作部資深主任蘿拉‧費斯(Laura Faith)說，「這個問題真的涉及生死，還有健康及安全。」

自從美國企業因為疫情而讓勞工遠距上班一年半以來，恢復進辦公室工作的日期一改再改；隨著數千萬民眾施打新冠疫苗之後，辦公室重啟計畫從原先1月改到7月，卻因Delta變種病毒迅速傳播，打亂既定時程，某些企業將恢復進辦公室的時間表延至9月。

報導指出，如今連9月進辦公室都變得不可能，何時能讓人數可觀的員工重新回到辦公室上班，沒人說得準。企業評估勞工進辦公室的考慮因素還包括地方政府是否再度頒布戴口罩規定、疫苗保護效力是否隨著時間而降低、勞工是否須要打補強針以及全體員工疫苗施打率究竟為何等。

另外，全美各地染疫率高低不同，勞資之間對於重啟辦公室的討論，話語權掌控力量也不一樣。

除了優步之外，谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)、蘋果(Apple)、星巴克(Starbucks)都已將員工進辦公室的時程延至2022年；這些知名企業的高層主管紛紛表示，決策理由除了降低員工染疫風險，還包括避開重啟辦公室日期訂好又改，導致更多延誤的狀況重覆上演。

科技大廠英特爾(Intel)原訂9月1日重啟辦公室，但日前也取消計畫，並未訂定重啟日期；報導指出，英特爾旗下分布於全球各地的半導體工廠，許多員工都必須進廠上班，至於何時恢復進辦公室，則取決於員工的疫苗施打率及當地確診案例高低等狀況。

疫苗 勞工 疫情

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