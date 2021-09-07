疫情下大學轉學率降8% 名校仍熱門

國家學生資訊交換中心(NSCRC)最新調查顯示，2020年至2021年學年度大專院校轉學的學生，比去年減少20萬人，下降8%。圖為賓州大學。（路透）

國家學生資訊交換中心(NSCRC)最新調查顯示，2020年至2021年學年度大專院校轉學的學生，比去年減少20萬人，下降8%；專家指出，分析這段期間成功轉學者以及他們轉進的學校後會發現，此趨勢恐怕凸顯現今社會的不平等。

該研究中心主任柳美京(Mikyung Ryu，音譯)表示，一般狀況下，轉學率扮演非常重要角色，有些學生會從兩年制社區學院轉到四年制大學；轉學為大學生提供更多取得學士學位的管道，尤其對弱勢家庭、低收入 戶和少數族裔更有幫助。

新冠肺炎剛爆發時，許多人都預測轉學率將會飆升，但事實並非如此；柳美京說：「很多人擔心疫情 擾亂學生學習的計畫，不只因為大學新鮮人無法到學校上課，更促使許多學生無預警轉學。」

一般從兩年制轉到同樣兩年制的學校、或四年制轉四年制學校，被稱為「平行轉學」，這點比去年下降11.9%；從四年制轉學到兩年制社區大學被稱為「逆向轉學」，則是下降16.2%。

以族裔分布來說，非裔學生轉學率降低最多，但白人、原住民 和拉丁裔族也有明顯下降；此外，男學生的轉學率下滑程度為女學生的兩倍。

柳美京認為，這樣的現象源自於學生暫緩原本打算轉學的計畫，或甚至有些人直接辦理休學，而原本打算復學的學生也因為疫情打退堂鼓。

該調查指出，2019年秋季學期開始就讀大學的學生中，多達四分之一學生隔年秋季學期未再註冊；反之，有返校註冊的學生則是減少兩個百分點。

然而，從兩年制轉到四年制學校的「升級轉學」比率僅微幅下降，與疫情前相去不遠；與去年更不同的是，轉學進入搶手大學的比率在今年春天飆升，而且不分族裔，不過白人學生的成長仍最為明顯。