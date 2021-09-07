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好景不常… 才趨緩幾周 全美夏末疫情更嚴重

編譯陳韻涵／綜合6日電
營工節後，夏季結束，但全美新冠疫情依然攀升，各地檢測站與接種站都沒有撤離。(美聯社)
營工節後，夏季結束，但全美新冠疫情依然攀升，各地檢測站與接種站都沒有撤離。(美聯社)

今夏伊始，美國新冠肺炎疫情確診數下降，看似就要揮別疫情夢魘，夏暮卻以病歿率飆升、醫院病床爆滿，與人們意識到疫情仍會在不久的未來與人類共存的絕望氣氛告終。

柏克萊加大(UC Berkeley)傳染病學者史瓦茲柏格(John Swartzberg)說：「諷刺的是，5月疫情表現很好，6月包括我在內的大多數人談論疫情即將結束，我們再次開始享受生活，短短幾周，好景破碎。」

疫情回溫讓國民感到氣餒、緊張且擔心永遠無法回歸正常，近期多數時日的每日病歿人數逾1500人，比去年夏季還慘，所幸遠低於去年冬季高峰。

紐約時報引述公衛專家說法報導，隨著學校復課，校園裡的群聚感染難以避免。

密蘇里州凱斯郡(Cass County)健康廳主任華倫(Andrew Warlen)說：「沒有人想回歸抗疫模式。」

華倫表示，轄區內有些家長在孩子接觸到確診者後，仍不願讓孩子居家隔離。

新冠疫苗能有效防止染疫重病和死亡，但聯邦疾病防治中心(CDC)6日數據顯示，全美仍有47%國民還沒完全接種，37.7%國民連第一劑都還沒打；這使得具備高度傳染力的Dealta變種病毒，有更多機會感染缺乏抵抗力者，影響全民回歸日常生活。

36歲的非營利組織帕塔邱基金會(Patachou Foundation)農場營運主任凱特‧佛蘭茲曼(Kate Franzman)說：「我知道許多人覺得被打臉，你可以看到隧道盡頭的光明，結果卻稍縱即逝。」住在印弟安納州的佛蘭茲曼已恢復在公共場合戴上口罩的習慣。

在南部多數地區，加護病房人滿為患，中西部與大西洋中部地區確診數不斷增加，許多州長已準備在未來幾周，面對最慘的日子。

堪薩斯州公衛廳首席公衛研究員伊莉莎白‧格倫韋格(Elizabeth Groenweghe)說：「許多人在問，最終目標是什麼，但我們無法擊敗新冠病毒，它不會消失；我認為，至少要讓社區感染降至不會影響日常生活的程度才行。」

疫情 華倫 紐約時報

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