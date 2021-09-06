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中美洲移民隊伍盼走到美國 墨西哥出動武力驅逐

中央社／墨西哥塔帕珠拉5日綜合外電報導
中美洲移民大軍企圖走到美國邊境時遭墨西哥警方武力驅逐。Getty Images
中美洲移民大軍企圖走到美國邊境時遭墨西哥警方武力驅逐。Getty Images

墨西哥警方今天驅散近400名主要為中美洲移民組成、且企圖走到美國邊境的步行隊伍。維權人士指控警方過度使用武力；墨國政府則表示將持續遏止移民北上的政策。

據法新社報導，警方在人群準備從南部奇亞帕斯州（Chiapas）維斯特拉鎮（Huixtla）出發時予以攔截，本週第4度驅散這類移民隊伍。

隊伍主要由薩爾瓦多、宏都拉斯、瓜地馬拉、海地和委內瑞拉人組成。

警方封鎖移民出城通往北上公路的必經之路，逮捕部分人士，其他人則往維斯特拉鎮內部逃竄。

根據警方訊息，約80人在行動中遭逮捕，並將被遣送出境。當局表示，一名國家衛隊成員在過程中受傷。

移民亞歷山大（Alexander）因薩爾瓦多暴力橫行，選擇帶著妻子與8歲孫子逃離。但他向法新社表示：「我們在墨西哥尋求庇護，不想去那裡（美國）。」

和近日其他隊伍一樣，這支隊伍也是從墨西哥與瓜地馬拉交界的塔帕珠拉鎮（Tapachula）出發。與此同時，墨國國家衛隊布署嚴密，決心阻擋想到美國過上更好生活的尋求庇護者。

和移民隊伍一起行動的維權人士和聯合國（UN）官員指出，警方對他們使用過當武力。兩位移民局官員因毆打一名移民而遭停職。

政府表示仍將維持阻擋前往美國的移民穿越墨西哥的政策。

不過總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）2日表示，他將致函美國總統拜登（Joe Biden），重申他請美國核准中美洲與墨西哥人工作簽證的提議，並處理催化移民潮的貧窮與暴力。

自從拜登入主白宮並承諾祭出比川普（Donald Trump）更人道的政策後，墨西哥北上的非法移民人數便不斷攀升。為了遏止移入潮，墨西哥政府表示，已經在南北方邊界布署超過2萬7000名安全部隊人員。

非法移民 墨西哥 美國

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