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疫情何時終結？看法分歧 悲觀先生：水晶球烏雲密布

中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安

疫情何時終結？看法分歧 悲觀先生：水晶球烏雲密布

編譯陳韻涵╱綜合5日電
新冠肺炎疫情何時結束，專家看法不一。圖為佛州一所小學8月10日就開學了，學童戴著口罩上課。(美聯社)
新冠肺炎疫情何時結束，專家看法不一。圖為佛州一所小學8月10日就開學了，學童戴著口罩上課。(美聯社)

新冠肺炎疫情何時結束，專家與公衛官員看法不一；部分人認為，疫情將會在死亡率降至與流感死亡率相當後告終，另有人覺得要讓大多數兒童接種疫苗才會結束，也有人認為，疫情將在美國人受夠了所有日常生活限制後畫下句點。

新聞整合網站「德拉吉報導」(Drudge Report)日前以「疫情是否會結束？」為標題，報導傳染病學者與公衛專家尚無定論的問題。

華盛頓郵報指出，學生睽違18個月重返教室面授，傳染力強的Delta變種病毒卻讓疫情回溫，許多人不禁懷疑，何時能夠回歸2019年的疫前正常生活。

舊金山加州大學(UCSF)醫學系教授莫妮卡‧甘地(Monica Gandhi)說：「我真的認為我們已經在最後階段，確診數會在9月中下旬到10月中旬之間下降，進入可控制階段，醫療專家關心病毒，而大眾不用擔心。」

甘地根據過往的呼吸道病毒傳染病消長模式預測，這類病毒往往在人們透過疫苗或感染而具備免疫力後消失。

病毒不斷快速演變，但也會付出變弱的代價，她以Delta變種病毒為例，指此病毒今夏重創美國，可能已過病毒強度高峰。

不過，賓州大學(UPenn)醫療倫理與健康政策學教授伊曼紐(Ezekiel Emanuel)則有不同看法，他說：「我們正處於不確定的時刻，而人類不擅長處理無法確定的問題。」

伊曼紐指出：「告訴人們兩、三年會結束，真的很難，沒有人安然面對現況，許多孩子住院，每天有約一千人病歿，這不是回歸正常。」

伊曼紐自述「水晶球烏雲密布」，他去年3月說今年11月會回歸正常，當時他被朋友喚作「悲觀先生」；而今，他的判斷仍不受歡迎，他考量變種病毒、病毒抗藥性等因素，認為至少要到明年春季，大多數人才能恢復正常活動。

疫情告終的核心問題是，何時、如何實現此目標；也有部分傳染病學者和公衛專家基於不同原因認為，我們已達成目標。

史丹福大學(Stanford University)醫學與健康經濟學教授巴特查里亞(Jay Bhattacharya)表示，「新冠肺炎疫情的緊急階段已經結束，現在我們需要努力消除緊急感受，把新冠肺炎當作200種影響人類的疾病之一來應對。」

疫情 變種病毒 新冠肺炎

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