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防範重大疫病 白宮擬斥資10年653億元

編譯潘勛╱綜合5日電
白宮計畫7至10年斥資653億元防範再發生大型疫病。圖為醫院資源吃緊的愛達荷州醫院加護病房的醫生正在診治新冠病人。(美聯社)
白宮計畫7至10年斥資653億元防範再發生大型疫病。圖為醫院資源吃緊的愛達荷州醫院加護病房的醫生正在診治新冠病人。(美聯社)

白宮宣布為防範未來再發生大規模疫病施政計畫，打算成立全職的「控制任務」(Mission Control)辦公室，協調政府跨部會找到正萌生的疫病威脅，讓全國能預先做好準備，本施政構想預計未來7到10年斥資653億元。

紐約時報報導，白宮正與國會進行微妙磋商，討論斥資防範未來的大型疫病；白宮呼籲國會立即注資150億元，進行這項白宮類比為登月計畫的施政方案；金額雖不算少，但比起拜登總統一開始要求的預算只有一半。

白宮3日做此宣布卻招來公衛專家抱怨經費不足，他們警告國會議員不要浪費目前的大好機會，該把新冠疫情學到的教訓充分用在防範國家下次疫情發作。

防範未來疫病計畫是由拜登的科學顧問蘭德(Eric S. Lander)及國家安全委員會聯手繕擬，打算設立全職的控制任務辦公室，未來7到10年間斥資653億元經費，其中約三分之一的240億元撥用在研發、測試及生產新疫苗，應付範圍很廣的病毒威脅；近120億元用研發療方；50億用在診療檢驗；剩下的用在發展早期警報系統，改善國家防疫用品的庫存，建構關鍵補給品的製造能力。

蘭德表示，國家應趁此獨一無二的機會轉化科學能力，替未來愈來愈頻繁的生物威脅做好準備；初期撥出150到200億元來催生這些事業，是很重要的事。

拜登要求把150億元納入民主黨未來幾周打算通過的預算法案裡，代表他有意妥協讓步；白宮3月宣布「美國就業計畫」(American Jobs Plan)時，本想納入300億元來做疫病防範。可現在國會民主黨溫和派正努力想減少總數3兆5000億元的預算案，議員們已考慮花80億來做抗疫準備。

歐巴馬時代的聯邦疾病防治中心(CDC)主任費和平(Tom Frieden)表示，目前遭逢百年一見最慘疫情，政府及國會不分黨派，若不能團結起來，提供可觀資金而大舉減少未來疫病的風險，那真是極大的笑話。

白宮 拜登 疫情

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