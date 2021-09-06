防範重大疫病 白宮擬斥資10年653億元
白宮宣布為防範未來再發生大規模疫病施政計畫，打算成立全職的「控制任務」(Mission Control)辦公室，協調政府跨部會找到正萌生的疫病威脅，讓全國能預先做好準備，本施政構想預計未來7到10年斥資653億元。
紐約時報報導，白宮正與國會進行微妙磋商，討論斥資防範未來的大型疫病；白宮呼籲國會立即注資150億元，進行這項白宮類比為登月計畫的施政方案；金額雖不算少，但比起拜登總統一開始要求的預算只有一半。
白宮3日做此宣布卻招來公衛專家抱怨經費不足，他們警告國會議員不要浪費目前的大好機會，該把新冠疫情學到的教訓充分用在防範國家下次疫情發作。
防範未來疫病計畫是由拜登的科學顧問蘭德(Eric S. Lander)及國家安全委員會聯手繕擬，打算設立全職的控制任務辦公室，未來7到10年間斥資653億元經費，其中約三分之一的240億元撥用在研發、測試及生產新疫苗，應付範圍很廣的病毒威脅；近120億元用研發療方；50億用在診療檢驗；剩下的用在發展早期警報系統，改善國家防疫用品的庫存，建構關鍵補給品的製造能力。
蘭德表示，國家應趁此獨一無二的機會轉化科學能力，替未來愈來愈頻繁的生物威脅做好準備；初期撥出150到200億元來催生這些事業，是很重要的事。
拜登要求把150億元納入民主黨未來幾周打算通過的預算法案裡，代表他有意妥協讓步；白宮3月宣布「美國就業計畫」(American Jobs Plan)時，本想納入300億元來做疫病防範。可現在國會民主黨溫和派正努力想減少總數3兆5000億元的預算案，議員們已考慮花80億來做抗疫準備。
歐巴馬時代的聯邦疾病防治中心(CDC)主任費和平(Tom Frieden)表示，目前遭逢百年一見最慘疫情，政府及國會不分黨派，若不能團結起來，提供可觀資金而大舉減少未來疫病的風險，那真是極大的笑話。
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