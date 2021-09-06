勞工節最新數據 全美已400萬確診65萬死 住院逾10萬人
極具傳染性的新冠Delta變種病毒株使全國近日新冠肺炎確診量再次暴增，有媒體統計指全國確診人數累積已超過400萬人、病歿超過65萬人，住院人數達10萬人以上；儘管一些災情慘重的南部地區確診人數開始下降，這些地方仍有將近半數人口未接種疫苗，當地急診室和加護病房擠滿染疫的患者，連帶影響其他有緊急醫療需求的人。
國家廣播公司(NBC News)最新數據顯示，全國確診累積已達400萬70例，65萬1690人病歿；而全國已接種第一劑新冠疫苗的人數共2億700萬人，完成接種的超過1億7500萬人，但目前全美仍沒有任何一州或屬地完成疫苗接種的比率超過七成。
約翰霍普金斯大學(JHU)的統計也顯示，與今年5月的國殤日和7月的國慶日疫情和緩的程度相比，這次勞工節假期的確診量成長趨勢儼然有如去年那般嚴重。
疫情較為嚴重的南方州新增案例雖然逐漸下滑，政府仍不敢掉以輕心；堪薩斯州許多員工都已恢復遠端工作模式，亞利桑納州則有數以千計的學生和老師接受隔離。
除了南部，中西部和中大西洋地區的確診人數也持續上升，加護病房的床位更是一位難求；根據「內科醫學年鑑」7月發表的研究，去年兩波疫情期間，在受創最嚴重的醫院，新冠患者的死亡率幾乎翻倍成長。
上個月堪薩斯州傳出，兩名患需緊急從只有36個病床的地方醫院轉往附設加護病房的大醫院，卻因為遲遲無法等到病床不幸病歿。
堪稱全國疫苗覆蓋率最低的密西西比州，地方醫院也急速地被新冠患者淹沒，醫療系統瀕臨崩潰；該州約300萬人口當中，僅38%的人接種疫苗，而醫護人員對這些未接種疫苗的患者更是極為不滿。
密西西比大學醫學中心急診部醫師芮莎‧莫瑞亞提(Risa Moriarity)就說：「告訴這些患者『你早該接種疫苗』已經沒有意義了，這些人已經病得連話都說不出來。」
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