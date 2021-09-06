對抗變種病毒 以色列計畫打第4劑補強針

以色列是全世界新冠疫苗接種率最高的國家，但仍然在與變種病毒搏戰，以色列最近考慮接種第四劑措施。圖為上月30日在耶路撒冷市一名男子接受第三劑補強針。(美聯社)

以色列 5日宣布，雖然已替國民施打三劑新冠疫苗 ，但確診件數仍告大增，故準備替民眾施打第四劑補強針，第四劑的劑量會有所調整，以便對抗新冠病毒不斷出現的新變種。

每日郵報5日報導，以色列全國疫苗接種推展很成功；但全國疫情 總指揮沙卡(Salman Zarka)指出，鑒於疫情持續不退，政府必須準備接種第四劑補強針，往後生活就是如此，一波接一波接種。

沙卡8月向「以色列時報」(The Times of Israel)表示，民眾要有心理準備，接種更多劑疫苗來因應新的變種病毒株；看樣子全國若由第四波疫情發作學到教訓，那就是民眾應考量到新毒株會一波接一波來襲，比如南非變種。

沙卡指出，想到病毒會突變，疫苗及抗體效力會衰退，似乎每過幾個月，就要再打補強針，可能一年一次，或五、六個月一次；估計全國到今年底或明年初，就要接受特別改良的疫苗，以因應不同病毒株。

雖說以色列發現第四波疫情中確診數創紀錄，但先前接種的疫苗仍對重症有保護力，因疫情病殁人數相形第二波只約一半。

牛津大學資助的研究團隊「數據中的世界」(Our World in Data)統計指出，本月1日每100萬以色列人民有1892例確診，單日接近總人口的0.2%染疫，創下最高紀錄。

以國染疫數遠比疫情第二慘的蒙古還要多得多；蒙古每百萬人確診數為1119。以國疫情幾乎比柯索沃(980)、喬治亞(976)及蒙地內哥羅(909)要嚴重近一倍。

數據只看一日的檢疫值，另外以色列染疫率很高，咸認為是各級學校秋季復學前大舉檢疫，而推高確診件數所致。

以色列是全球疫苗接種最成功國家之一，但自8月中旬以來出現史無前例的第三波疫情，接下來便頻頻傳出以國染疫比率竄居全球最高的消息。