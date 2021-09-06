學童染疫大增 31州逾1000校停課或改遠距上課

Delta變種病毒使全美最早開學的州內，學童確診病例大增。圖為佛州一所小學8月10日就開學了，學童戴著口罩上課。(美聯社)

Delta變種病毒 使全美最早開學的州確診病例大增，自7月下旬開學以來，在31個州已有超過1000間學校因疫情 停課，或暫時改回遠距教學。

南方各州因許多學校較早開學，影響也較為嚴重，成為本月開學的學校一大警訊。在密西西比州，大部分學校在8月上旬開學，截至8月31日，已經有多達1萬3715名學生確診；過去三周，每周都有超過2萬名學生被隔離。

Delta變種病毒使全美最早開學的州內，學童確診病例大增。圖為新墨西哥州一位母親勞倫科(左) 3日接女兒露露放學。她還有兩兒子因為學校有疫情，所以被迫在家遠距上課。(美聯社)

新墨西哥州31萬7000名學生中，隔離人數也接近10%；在喬治亞州，截至8月27日當周，也有超過一半的確診案例與學校有關。

儘管如此，許多學校仍不供佈應急方案，在大規模感染和教職員人力不足的狀況下持續上課。雖然目前因資料回報方式有所不同，而難以準確衡量學校遭疫情衝擊的狀況，但根據各州衛生廳的資料，與較晚開學的州相比，在學童已返校上課幾個禮拜的州，染疫的學齡孩童數量正在急劇增加。

開學時間介於7月上旬和8月上旬的20個州，每日平均學齡孩童確診案例，在上個月增幅更快。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)，若不遵守戴口罩 等防疫規範，Delta變種病毒能快速讓學校成為傳染溫床。日前在加州一間小學，一位沒接種又沒戴口罩的老師，就讓班上一半學生染疫。不僅如此，同一位老師還感染六位不同年級的學生，四位家長，還讓四位學生的兄弟姊妹染疫，一人感染就在社區內造成超過26人的傳播鏈。

麻州採用的「檢測後留校上課」(test and stay)，可能是減少學校關閉與隔離的好辦法。若曾與確診者接觸但無症狀，與其直接進行居家隔離，建議每天進行快篩即可。

約翰霍普金斯大學公衛學院教育副院長伊莉莎白‧史都華( Elizabeth Stuart)表示：「想要在防疫與到校上課之間取得平衡，這種具有創意和折衷的方式是我們需要的。」