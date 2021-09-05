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佛奇：9月20日可能來得及開打輝瑞加強針 莫德納恐延遲

編譯季晶晶／綜合外電
白宮首席醫療顧問佛奇。歐新社
白宮首席醫療顧問佛奇。歐新社

白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）周日說，美國可能自9月20日（周一）的那一周起，開始施打輝瑞疫苗的加強針，但莫德納疫苗加強針計畫可能延遲。

拜登政府已經宣布，要讓完成輝瑞和莫德納疫苗第2劑接種的美國民眾，8個月後再額外追加1劑的計畫，但此事取決於公衛官員核准。

佛奇上美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）時說，目前只有輝瑞可能來得及在9月20日那一周推動加強針注射前，取得美國食品藥物管理局（FDA）和美國疾病管制暨預防中心（CDC）的許可。

他說：「看來輝瑞提交了數據，可能趕得上截止期限，我們希望莫德納也做得到，所以我們能同時進行。但如果不行，我們就相繼進行。所以重點是，很有可能，至少部分計畫得以實施，但最終整個計畫都會。」

周日稍晚，佛奇告訴美國有線電視新聞網（CNN），接種兩劑莫德納疫苗的人「最好等待」第3劑莫德納疫苗，不要混打輝瑞疫苗。他說，美國計劃未來幾周公布混打疫苗的數據。

輝瑞是美國最廣泛施打的疫苗，超過9,500萬人已完整施打兩劑；完整施打兩劑莫德納疫苗的有6,600萬人；在此同時，大約1,400萬人接種單劑型嬌生疫苗。主管機關還沒有宣布嬌生加強針計畫。

FDA的一個專家顧問小組將在9月17日審議輝瑞加強針計畫，距離準備展開施打的日期僅3天。

拜登政府的加強針計畫在美國和全球各地引發批評。世界衛生組織（WHO）已敦促疫苗接種率較高的富裕國家暫緩推動加強針，直到較貧窮國家能讓更多人打到第1劑疫苗。

白宮為其加強針計畫提出辯護。佛奇上月告訴財經網站CNBC，美國捐贈80個國家共1.2億劑疫苗。他談為美國和全球各地民眾施打疫苗，「我們兩者並行。」

疫苗 美國 輝瑞

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