艾妲衝擊 路州部分災區供電恐要月底才能全面恢復

艾妲（Ida）颶風重創路易斯安那州，有些地區的災情空前慘重，可能需要到本月底才能完全恢復供電。美聯社

能源業者Entergy公司的主管4日警告，在遭受艾妲 （Ida）颶風 肆虐的路易斯安那州，有些地區的災情空前慘重，可能需要到本月底才能完全恢復供電。

這場襲擊路易斯安那、密西西比及阿拉巴馬等州的颶風，至少造成了16人死亡。

艾妲損壞或摧毀了逾 22,000 根電線桿，超過Katrina、Zeta和Delta等三個颶風的總和，Entergy 總裁兼執行長Phillip May稱這種衝擊「令人震驚」。此外，有超過 5,200 台變壓器故障，近26,000條電線桿之間的傳輸線被吹斷。

Phillip May說，在這種破壞程度下，非常困難或幾乎不可能進入某些地方進行全面評估。他並表示，路易斯安那州東南部五個郡可能等很久才能恢復供電。該公司估計，某些客戶將在9 月29日前、甚至更久時間才能全面恢復供電。

Entergy 紐奧良分公司總裁兼執行長Deanna Rodriguez說，大約四分之一的紐奧良居民已經恢復供電，包括該市的所有醫院在內，而該市的 27 個變電所已準備好為客戶服務。 Entergy 說，大多數客戶應該已在周三（1日）前就恢復供電。