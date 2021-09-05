美航、戴爾等德州企業對「心跳法」不吭聲 女職員恐將杯葛

全美最嚴管制墮胎的德州心跳法正式上路，引發全美對立。共和黨執政的各州也有意仿效立法。(美聯社)

與德州 有關的各色美國 大企業目前對限制墮胎 的「心跳法」拒絕表態，情況迥異於不久以前大聲反對德州司法種族歧視及限縮投票權等命題，凸顯出企業界覺得墮胎這個令全國深深分裂的課題變數太多，所以不願置評；專家表示，最高法院以五票對四票讓德州新州法生效後，可望改變此一態勢。

華盛頓郵報4日報導，自德州本周開始執行心跳法，最高法院又判決不擋下這條反墮胎州法以來，設在當地的美國航空、戴爾科技一直不吱聲；位在達拉斯市的西南航空及惠普(Hewlett-Packard)亦然；正在德州擴大營運的國防承包商BAE Systems發言人派恩特(Tim Paynter)則表示，這個命題不是該公司能置喙的。

企業界對心跳法保持沉默，反映它們對要不要、該如何參與墮胎命題的辯論，深感猶疑躇躊，畢竟它挑動宗教、取得健康照護及婦女權等問題，讓國家分裂甚深。

專家表示，大多數企業本周之前還能沉默而明哲保身，但最高法院以5：4的票決，允許德州實施心跳法後，企業界只怕得被迫表態。

德州心跳法的本質異乎尋常，引發的挑戰十分特別；不由州政府執法，而是廣邀民眾興訟，控告任何疑似協助女性取得墮胎手術的人，打贏官司而得到1萬元檢舉金，任何居中介紹墮胎的人，甚至只是載孕婦的優步(Uber)司機，都可能「中彈」。

紐約企業商譽專家強德洛(Anthony Johndrow)指出，1萬元的現金分紅讓企業對心跳法無法再當駝鳥，可想而知會發生女性拒絕為設址德州的公司工作、進行杯葛等事件；當前社會正是如此運作，各公司避而不談這個命題的盤算勢將改變。

對各公司而言，德州的利弊得失很高；德州若是個國家，依國內生產毛額來算會是全球第九大經濟體；將近1300萬勞工居住當地；各公司也愛德州稅率很低，法規親商。但各公司也飽受壓力，要增加員工多元性，尤其是女性員工人數，原設址加州的電動車巨擘特斯拉及科技大廠甲骨文本揚言要把總部搬去德州，但實施心跳法會不會讓遷廠橫生阻撓，猶待觀察。