「復仇者聯盟也有墮胎」工程師寫程式 惡搞吹哨者網站

共和黨德州州長艾伯特。(美聯社)

德州 自1日起實施全美最嚴厲的限制墮胎 法，規定懷孕六周以上的婦女不得墮胎，否則任何個人均可舉報違法；抖音 (Tiktok)及許多電腦程式員為了反對新法，打抱不平，以機器人程式製作了大量的虛假報告，指控諸如德州州長艾伯特(Greg Abbott)，或是復仇者聯盟的主角有墮胎行為，有用戶甚至稱要「追溯」墮掉已經30歲的兒子。

反墮胎組織「德州生命權」(Texas Right to Life)為了因應新法實施，設立了吹哨者網站(prolifewhistleblower)鼓勵德州民眾舉報；但此網站一設立後，馬上就被大量支持墮胎權利的民眾，以虛偽報告灌爆，抖音用戶「Sean Black」就開發了一款程式，可以自動向吹哨者網站發送虛假報告。

此外，共享軟體代碼網站「GitHub」上，也有一名工程師狄亞茲(Jonathan Díaz)開發軟體，讓人們可以用大量虛假報告攻擊吹哨者網站；狄亞茲表示，該軟體自1日開放使用以來，一天之內就向吹哨者網站發送了超過1000份虛假報告。

他說：「我們產生的這些報告，不會一眼就讓人看穿是假的，而是一堆似是而非的資料，目的就是浪費吹哨者的時間，希望他們醒悟過來，不值得為別人的私事花費自己的時間。」

為了阻止大量虛假報告灌爆網站，吹哨者網站的管理人新增了驗證碼以阻止機器人程式；德州生命權發言人金．史瓦茨(Kim Schwartz)就說：「我們早就知道這種事情會發生，所以有所準備，過去一周以來這些支持墮胎的人一直用各種方法希望讓網站停止運作，但都失敗了。」

雖然德州生命權組織努力維持該網站運作，但持有該網域的公司「GoDaddy」接獲舉報，指吹哨者網站違反該公司隱私權政策，在未獲得事先書面同意的情況下，蒐集用戶的非公開個人資訊，因此已終止對吹哨者網站提供網域的服務，目前連上吹哨者網站，只會看到GoDaddy公司的防火牆頁面。